29 квітня 44 підтвердження: у Тернопільській області 708 осіб інфіковано вірусом COVID-19

Станом на 29 квітня 2020 року лабораторіями ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» обстежено на COVID-19 методом ПЛР 4020 осіб – у 708 випадках діагноз лабораторно підтверджений (667 випадки – дорослі, 41 випадок – діти), з них 12 летальних. Видужало 76 осіб.

За попередню добу проведено 207 досліджень, підтверджено вперше 44 випадки зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (6 осіб). Гусятинський район (4 особи):

• с. Коцюбинці – 1

• с. Чагарі – 1

• с. Постолівка – 1

• с. Личківці – 1 Збаразький район (2 особи):

• с. Гніздичне – 1

• с. Добромірка – 1 Лановецький район (8 осіб):

• м. Ланівці – 3

• с. Борщівка – 1

• с. Верещаки – 1

• с. Краснолука – 1

• с. Мала Білка – 1

• с. Осники – 1 Козівський район (1 особа):

• с. Козлів – 1 Кременецький район (11 осіб):

• м. Кременець – 5

• с. Града – 3

• с. Крижі – 2

• с. Малі Бережці – 1 Чортківський район (8 осіб):

• м. Чортків – 6

• с. Заводське – 1

• с. Звиняч – 1 Тернопільський район (1 особа):

• с. Підгороднє – 1 Монастириський район (2 особи):

• м. Монастириська – 2 Бучацький район (1 особа):

• с. Бариш – 1