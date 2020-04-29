29 квітня 44 підтвердження: у Тернопільській області 708 осіб інфіковано вірусом COVID-19
Станом на 29 квітня 2020 року лабораторіями ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» обстежено на COVID-19 методом ПЛР 4020 осіб – у 708 випадках діагноз лабораторно підтверджений (667 випадки – дорослі, 41 випадок – діти), з них 12 летальних. Видужало 76 осіб.
За попередню добу проведено 207 досліджень, підтверджено вперше 44 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (6 осіб).
Гусятинський район (4 особи):
• с. Коцюбинці – 1
• с. Чагарі – 1
• с. Постолівка – 1
• с. Личківці – 1
Збаразький район (2 особи):
• с. Гніздичне – 1
• с. Добромірка – 1
Лановецький район (8 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Борщівка – 1
• с. Верещаки – 1
• с. Краснолука – 1
• с. Мала Білка – 1
• с. Осники – 1
Козівський район (1 особа):
• с. Козлів – 1
Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Града – 3
• с. Крижі – 2
• с. Малі Бережці – 1
Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 6
• с. Заводське – 1
• с. Звиняч – 1
Тернопільський район (1 особа):
• с. Підгороднє – 1
Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 2
Бучацький район (1 особа):
• с. Бариш – 1