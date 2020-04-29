У тернопільській лікарні померла жінка інфікована COVID-19
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ ПОМЕРЛА ЖІНКА, ХВОРА НА COVID-19. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
🔹Померла жінка 60 років. Вона – жителька Почаєва. Жінка поступила в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги 20 квітня у важкому стані. У пацієнтки діагностували коронавірус. Вона перебувала на ШВЛ-апараті.
🔹Крім коронавірусу у жінки були важкі супутні захворювання.
🔹29 квітня вранці хвора померла. Щиро співчуваємо рідним.