10:51 | 29.04.2020
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У тернопільській лікарні померла жінка інфікована COVID-19

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свічка,

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ ПОМЕРЛА ЖІНКА, ХВОРА НА COVID-19. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.


🔹Померла жінка 60 років. Вона – жителька Почаєва. Жінка поступила в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги 20 квітня у важкому стані. У пацієнтки діагностували коронавірус. Вона перебувала на ШВЛ-апараті.
🔹Крім коронавірусу у жінки були важкі супутні захворювання.
🔹29 квітня вранці хвора померла. Щиро співчуваємо рідним.

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