У тернопільській лікарні померла жінка інфікована COVID-19

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ ПОМЕРЛА ЖІНКА, ХВОРА НА COVID-19. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.



🔹Померла жінка 60 років. Вона – жителька Почаєва. Жінка поступила в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги 20 квітня у важкому стані. У пацієнтки діагностували коронавірус. Вона перебувала на ШВЛ-апараті.

🔹Крім коронавірусу у жінки були важкі супутні захворювання.

🔹29 квітня вранці хвора померла. Щиро співчуваємо рідним.