297 упаковок «Плаквенілу» отримала Тернопільщина

▶Його застосовують у лікуванні важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби. Загалом, в області України відправлено 2250 упаковок препарату.

Тернопільська область отримала 297 упаковок препарату «Плаквеніл® (Гідроксихлорохін)», який затверджений у протоколі лікування COVID-19.

Ліки відповідно до наказу управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА від 6 квітня №173 од. «Про отримання і розподіл препарату лікарського засобу Плаквеніл» у кількості 95 упаковок розподілено між сімома лікарнями області: ✅«Тернопільською міською комунальною лікарнею швидкої допомоги» (20), ✅«Тернопільською міською дитячою комунальною лікарнею» (10), ✅«Бучацькою ЦРЛ» (10), ✅«Заліщицькою ЦРКЛ» Заліщицької райради (15), ✅«Козівською ЦРЛ» Козівської райради (10), ✅«Монастириською ЦРЛ» Монастириської райради (20) та ✅«Почаївською РКЛ» Кременецької райради (10).

Розподіл здійснено з метою раціонального і цільового використання лікарського засобу, на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.04.2020 року №772 «Про розподіл лікарського засобу Плаквеніл®, наданого ТОВ «СанофіАвентіс Україна» у якості гуманітарної допомоги».

Отримання та належне збереження лікарського засобу «Плаквеніл® (Гідроксихлорохін)», відповідно до розподілу вищезазначеного наказу Міністерства охорони здоров’я України; видачу даного лікарського засобу закладам охорони здоров’я області відповідно до затвердженого наказом розподілу доручено керівництву комунальної установи Тернопільської обласної ради «База спеціального медичного постачання».

▶Наразі на залишку знаходяться 202 упаковки лікарського препарату на зберіганні в обласній «Базі спеціального медичного постачання». Їх буде при потребі перерозподілено і скеровано в необхідні медзаклади.

– Препарат відноситься до групи протималярійних препаратів. Як і будь-який інший препарат, «Плаквеніл» має побічну дію, тому його застосовують тільки при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби. Пацієнтам, які хворіють коронавірусною інфекцією COVID-19 у легкій формі – він не показаний – повідомила прес-службу УОЗ головний експерт за напрямком «Інфекційні хвороби» управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Олена Герасименко.

За словами Олени Анатоліївни, у КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» даний препарат наразі застосовується для лікування лише чотирьох хворих. Розпочали другу упаковку, що містить шістдесять таблеток.

Діюча речовина, гідроксихлорохін, має кумулятивну дію, тому для досягнення терапевтичного ефекту потрібно кілька тижнів, тоді як незначні побічні ефекти можуть виникати відносно рано. У разі крайньої необхідності слід вживати заходи для підтримування дихання та протишокову терапію. Перед початком курсу лікування препаратом Плаквеніл усім пацієнтам необхідно пройти офтальмологічне обстеження. Окрім того, лікування даним лікарським препаратом проводиться суворо під наглядом лікуючого лікаря з проведенням ЕКГ-обстежень тощо.

Лікування препаратом лікарського засобу «Плаквеніл» розпочато також і в КНП «Козівська центральна районна лікарня» Козівської райради. У «Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні» наразі не ведеться лікування даним препаратом через відсутність важких хворих на коронавірус дітей.

До слова, препарат «Плаквеніл», який використовують для лікування коронавірусу, включать до програми «Доступні ліки». Про це під час вчорашнього брифінгу заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Наголошуємо, наразі не існує ліків від коронавірусної хвороби COVID-19, пацієнтам надається симптоматичне лікування. Як попередньо інформувало МОЗ України, будь-яке використання «Плаквенілу» у лікуванні COVID-19 вважається використанням поза зареєстрованими показаннями – off-label (тобто за відсутності такого затвердженого показання, як хвороба, спричинена COVID-19, в інструкції для медичного застосування).

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації