У селі на Тернопільщині підприємець подарував у кожен двір плодові дерева
Благодійник — приватне орендне підприємство “Золота нива” с. Буряківка Заліщицького району.
- Враховуючи запроваджений в державі карантин, жителі нашого села в основному перебувають вдома, без живого спілкування в громадських місцях, це викликає почуття неспокою, тривоги. Напередодні Великодня, щоб трохи розрядити цей неспокій в душах наших людей, ПОП “Золота нива” с. Буряківка Заліщицького району закуплено відповідну кількість плодових дерев, які безкоштовно передано в кожен господарський двір. Цей захід є продовженням попередньої програми ,”Посади дерево Надії”, яка проводилися в попередні роки у нашому населеному пункті з надією на припинення війни, — повідомила Марія Андрусик. — Адміністрація підприємства звернулася до жителів села з проханням посадити “Дерево Надії і Життя” і попросити Всевишнього допомогти нам зупинити війну, подолати хворобу.