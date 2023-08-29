17:45 | 29.08.2023
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Новини Тернополя 

30 серпня частина центру Тернополя буде без води

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вода

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, на вул. Михайла Грушевського, 30 серпня з 09:00 до 19:00 год буде тимчасово припинено водопостачання будинків на вул. Замковій та вул. Листопадовій, а також на вул. Михайла Грушевського, 9.

Мешканці можуть скористатися колонкою-качалкою у дворі будинку за адресою вул. Михайла Грушевського, 7.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає заздалегідь зробити запаси води.

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