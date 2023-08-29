30 серпня частина центру Тернополя буде без води

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, на вул. Михайла Грушевського, 30 серпня з 09:00 до 19:00 год буде тимчасово припинено водопостачання будинків на вул. Замковій та вул. Листопадовій, а також на вул. Михайла Грушевського, 9.

Мешканці можуть скористатися колонкою-качалкою у дворі будинку за адресою вул. Михайла Грушевського, 7.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає заздалегідь зробити запаси води.