30 відсмоктувачів рідини із легень пацієнтів, хворих на коронавірус отримала лікарня Тернополя

❗️МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З КОРОНАВІРУСОМ ОТРИМАЛА ЛІКАРНЯ ТЕРНОПОЛЯ

🔷30 спеціальних відсмоктувачів рідини із легень пацієнтів, хворих на коронавірус, з якими зможуть працювати бригади анестезіологів отримала Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги

🔷Такі ж апарати отримають й інші лікарні нашого міста!

🔰Тернопільська міська рада дякує за допомогу благодійникам та усім, хто долучається до боротьби з COVID-19.

Поділіться:









