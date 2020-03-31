30 відсмоктувачів рідини із легень пацієнтів, хворих на коронавірус отримала лікарня Тернополя
❗️МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З КОРОНАВІРУСОМ ОТРИМАЛА ЛІКАРНЯ ТЕРНОПОЛЯ
🔷30 спеціальних відсмоктувачів рідини із легень пацієнтів, хворих на коронавірус, з якими зможуть працювати бригади анестезіологів отримала Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги
🔷Такі ж апарати отримають й інші лікарні нашого міста!
🔰Тернопільська міська рада дякує за допомогу благодійникам та усім, хто долучається до боротьби з COVID-19.