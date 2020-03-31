Перелік лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Тернопільщині

240 медичних закладів визначено для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні та 18 – в Тернопільській області.

Це: 🔹КНП «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської райради,

🔸КНП «Борщівська районна лікарня» Борщівської райради,

🔹КНП «Бучацька центральна районна лікарня» Бучацької райради,

🔸КНП «Гусятинська комунальна районна лікарня» Гусятинської райради,

🔹КНП «Заліщицька центральна районна лікарня» Заліщицької райради,

🔸КНП «Козівська центральна районна лікарня» Козівської райради,

🔹КНП «Почаївська районна комунальна лікарня» Кременецької райради Тернопільської області,

🔸КНП «Лановецька центральна районна лікарня»,

🔹КНП «Скалатська комунальна районна лікарня» Скалатської міськради,

🔸КНП «Підволочиська центральна районна лікарня» Підволочиської райради,

🔹КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської райради,

🔸КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»,

🔹КНП «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської облради (4 корпус),

🔸КНП «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської облради,

🔹КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»,

🔸КНП «Тернопільський обласний медичний центр соціально небезпечних захворювань» Тернопільської облради,

🔹КНП «Тернопільський обласний перинатальний центр ,,Мати і дитина»,

🔸КНП «Монастириська центральна районна лікарня» Монастириської райради.

Як раніше повідомлялося, це лікарні першої хвилі, які першими прийматимуть пацієнтів з коронавірусом. Список цих лікарень буде збільшуватись у разі необхідності. Окрім того, побачити інформацію про лікарні та рівень їхньої оснащеності можна на новому дешборді НСЗУ.

Відповідні заклади охорони здоров’я відібрані і схвалені очільниками областей, регіональними департаментами охорони здоров’я, рекомендовані НСЗУ спільно з МОЗ. Вимоги щодо формування мережі цих закладів затверджено розпорядженням Віктора Ляшко, Головного державного санітарного лікаря України №7 від 27.03.2020 року.

Вкотре наголошуємо, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується.

Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю. При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю та при наявності важких симптомів – «103» та 098 441 59 81 (цілодобова «гаряча лінія» у м. Тернопіль).

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації