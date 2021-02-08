На Тернопільщині через негоду деякі дороги стали непроїзними

Деякі ділянки автошляхів на Тернопільщині через негоду стали непроїзними. Дорожники та рятувальники боряться зі стихією. Жителів краю просять без необхідності у дорогу не вирушати.

Найскладніша ситуація на автошляхах у Гусятинському, Чортківському, Заліщицькому районах. Техніка підрядних організацій в усіх населених пунктах працює з четвертої години ранку, – повідомив начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства області Олег Продан. Дороги державного значення, протяжність яких 1486 км, обслуговує 6 підрядних організацій.

«Вночі опади супроводжувалися вітром, подекуди 15-20м/с. Сніговий покрив зростав в середньому на 1 см за годину. З 4-ої ранку техніка підрядних організацій працює на мережі автошляхів. Загалом задіяно 134 одиниці спецтехніки та 157 дорожніх працівників. На місцевих дорогах розчищення та посипку виконують 68 одиниць техніки».

Допомагає долати наслідки стихії на Тернопільщині майже двісті рятувальників. У випадку значного погіршення погодних умов є ймовірність введення обмеження руху на державних дорогах.

За Збручем