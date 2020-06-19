3,7 млн.грн. податків в бюджет Тернополя заплатив Петро Ландяк

Депутат Тернопільської міської ради, громадський діяч, директор ТОВ “Торговий дім “Універсальний” Петро Ландяк надав інформацію про сплату податків до бюджетів всіх рівнів за перший квартал цього року підприємствами, засновником яких він є.

Загальна сума податків склала 3,7 млн. грн., а в аналогічному періоді минулого року – 3,52 млн. грн.

Тобто за три місяці цього року ми сплатили більше на 180 тис. грн. і це за умови зупинки роботи на 15 днів (лише у першому кварталі) нашої фірми, яка займається торгівлею будівельними матеріалами. Через пандемію коронавірусу ми не виконували договорів поставок продуктів харчування для ряду установ і закладів. Також в цей час суттєво було обмежено торгівлю різних непродовольчих товарів.

Нами досягнуто зростання сплати податку на додану вартість, акцизу з продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, податку на доходи фізичних осіб. І ці суми, як і доходи підприємства, якщо б не пандемія, могли б бути більшими…