У Вишнівці на ринку закрили молочний павільйон та оштрафували адміністрацію

На виконання протоколу № 24 позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на надзвичайних ситуацій від 17.06.2020р. при Збаразькій районній адміністрації, рішенням виконавчого комітету Вишневецької селищної ради від 18.06.2020р. № 59 закрито молочний павільйон Об’єднання «Ринок» Збаразького райСТ смт. Вишнівець, у зв’язку із невідповідності вимогам п.3 постанови № 34 від 06.06.2020р. Головного державного санітарного лікаря України.

За порушення даного пункту адміністрацію ринку вже притягнути до адміністративної відповідальності за ст.42 КУпАП.