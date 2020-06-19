12:01 | 19.06.2020
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У Вишнівці на ринку закрили молочний павільйон та оштрафували адміністрацію

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 На виконання протоколу № 24 позачергового засідання  місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на надзвичайних ситуацій від 17.06.2020р. при Збаразькій районній адміністрації, рішенням виконавчого комітету Вишневецької селищної ради від 18.06.2020р. № 59 закрито молочний павільйон  Об’єднання «Ринок» Збаразького райСТ смт. Вишнівець, у зв’язку із невідповідності вимогам п.3 постанови № 34 від 06.06.2020р. Головного державного санітарного лікаря України.

 За порушення даного пункту адміністрацію ринку вже притягнути до адміністративної відповідальності за ст.42 КУпАП.

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