У Борщеві посилили карантин

18-го червня відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Борщівській районній державній адміністрації. Враховуючи, епідситуацію в області, вирішили припинити окремі заходи періоду адаптивного карантину на території району.

Зокрема заборонено роботу спортивних груп, секцій, фітнес-центрів у закритих приміщеннях та закладів торгівлі, якщо вони не можуть забезпечити розмежування потоків відвідувачів з урахуванням площі 10 квадратних метрів на 1 особу; в закладах громадського харчування обслуговування клієнтів у приміщеннях, крім випадків надання послуг на відкритих майданчиках, з дотриманням усіх санітарних вимог та ін.

Фахівці Борщівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області провели контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в закладах торгівлі, громадського харчування, перукарнях. До власників, суб’єктів господарювання довели вимоги Постанов Головного державного санітарного лікаря України щодо організації протиепідемічних заходів.

Під час моніторингових обстежень закладів, виявили порушення в продовольчому магазині ФОП Гуляк Л.Я., де продавці були без масок та рукавиць, також в закладі не дотримуються соціальної дистанції, відсутні антисептики для рук, обслуговують відвідувачів без масок, маркування на підлозі для дотримання дистанції між покупцями стерто. Про виявлені порушення проінформували Борщівську міську раду та правоохоронців.