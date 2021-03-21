13:26 | 21.03.2021
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Новини Тернополя 

384 інфікувань COVID-19 та 6 смертей на Тернопільщині 21 березня. Офіційно

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384 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 21 березня 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 6 (жінка 66 р. м. Збараж, жінка 69 р. м. Тернопіль, чоловік 77 р. м. Тернопіль, жінка 85 р. Чортківський район с. Городниця, чоловік 66 р. м. Тернопіль, жінка 84 р. Тернопільський район с. Чистилів)
🔺одужало – 142 особи
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 957
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 49738 осіб;
🔺одужало – 42362 особи;
🔺летальних випадків – 693 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5407 (4813 одужало, 74 летальних):
⬆️в т.ч. м. Кременець – 1160 (1023 одужало, 18 летальних)
– Тернопільський район – 29706 (25422 одужало, 379 летальних):
⬆️в т.ч. м. Тернопіль – 13703 (11606 одужало, 172 летальних)
– Чортківський район – 14625 (12127 одужало, 237 летальних):
⬆️в т.ч. м. Чортків – 2104 (1658 одужало, 20 летальних)
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️Кременецький район (27 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 3
• с. Горинка – 2
• с. Підлісці – 1
• с. Розтоки – 1
• м. Ланівці – 15
• с. Сураж – 2
⭕️Тернопільський район (203 особи):
• м. Тернопіль – 54
• м. Бережани – 19
• с. Баранівка – 1
• с. Котів – 1
• с. Куропатники – 3
• с. Куряни – 3
• с. Посухів – 1
• с. Стриганці – 2
• м. Збараж – 7
• с. Кобилля – 1
• с. Синява – 1
• с. Чернихівці – 5
• с. Чумалі – 1
• с. Шили – 1
• м. Зборів – 1
• с. Вільшанка – 1
• с. Кудобинці – 1
• с. Цебрів – 1
• смт Козова – 7
• с. Великий Ходачків – 2
• с. Криве – 1
• с. Купчинці – 2
• с. Потік – 3
• с. Теофіпілка – 2
• смт Підволочиськ – 2
• м. Скалат – 4
• с. Богданівка – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Криве – 2
• с. Кам’янки – 1
• с. Медин – 1
• с. Щаснівка – 1
• м. Підгайці – 1
• с. Галич – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Сільце – 1
• м. Теребовля – 6
• с. Варваринці – 2
• с. Вербівці – 1
• с. Глещава – 1
• с. Довге – 1
• с. Долина – 1
• с. Зеленче – 1
• с. Іванівка – 1
• с. Конопківка – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Мшанець – 2
• с. Підгайчики – 2
• с. Сапова – 1
• с. Соколів – 1
• с. Струсів – 1
• с. Тютьків – 2
• смт Великі Бірки – 5
• смт Велика Березовиця – 6
• с. Байківці – 1
• с. Біла – 1
• с. Буцнів – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Велика Лука – 1
• с. Довжанка – 1
• с. Домаморич – 1
• с. Лозова – 2
• с. Лучка – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Острів – 3
• с. Підгородне – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Серединки – 6
• с. Смолянка – 3

⭕️Чортківський район (154 особи):

• м. Чортків – 30

• смт Заводське – 13

• с. Біла – 4

• с. Горішня Вигнанка – 3

• с. Джурин – 1

• с. Колиндяни – 2

• с. Нагірянка – 1

• с. Палашівка – 1

• с. Пастуше – 1

• с. Романівка – 1

• с. Свидова – 1

• с. Угринь – 1

• с. Улашківці – 2

• с. Шманьківці – 7

• с. Ягільниця – 1

• м. Борщів – 12

• с. Верхняківці – 1

• с. Вовківці – 1

• с. Глибочок – 2

• с. Грошова – 1

• с. Ланівці – 1

• м. Бучач – 10

• смт Золотий-Потік – 1

• с. Білявинці – 1

• с. Верб’ятин – 1

• с. Губин – 1

• с. Жизномир – 1

• с. Заривинці – 1

• с. Заліщики – 1

• с. Космирин – 1

• с. Ліщанці – 3

• с. Миколаївка – 1

• с. Переволока – 2

• с. Порохова – 1

• с. Сновидів – 1

• смт Гусятин – 3

• смт Гримайлів – 1

• с. Васильківці – 1

• с. Зелене – 1

• с. Личківці – 1

• с. Старий Нижбірок – 1

• м. Заліщики – 6

• смт Товсте – 1

• с. Бедриківці – 1

• с. Бересток – 1

• с. Блищанка – 2

• с. Винятинці – 1

• с. Виноградне – 1

• с. Ворвулинці – 1

• с. Голігради – 1

• с. Добрівляни – 1

• с. Дорогичівка – 1

• с. Іване-Золоте – 1

• с. Лисівці – 1

• с. Литячі – 1

• с. Новосілка – 2

• с. Садки – 1

• м. Монастириська – 2

• сел. Коропець – 2

• с. Дубенка – 2

• с. Садове – 1

• с. Світле – 1

• с. Стигла – 1

• с. Яргорів – 1

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