384 інфікувань COVID-19 та 6 смертей на Тернопільщині 21 березня. Офіційно

384 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 21 березня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 6 (жінка 66 р. м. Збараж, жінка 69 р. м. Тернопіль, чоловік 77 р. м. Тернопіль, жінка 85 р. Чортківський район с. Городниця, чоловік 66 р. м. Тернопіль, жінка 84 р. Тернопільський район с. Чистилів)
одужало – 142 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 957
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 49738 осіб;
одужало – 42362 особи;
летальних випадків – 693 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5407 (4813 одужало, 74 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1160 (1023 одужало, 18 летальних)
– Тернопільський район – 29706 (25422 одужало, 379 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 13703 (11606 одужало, 172 летальних)
– Чортківський район – 14625 (12127 одужало, 237 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2104 (1658 одужало, 20 летальних)