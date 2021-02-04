4 лютого: скільки нових випадків COVID-19 підтвердили на Тернопільщині за добу
❗️220 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 04 лютого 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 2 (чоловік 88 р. Шумський район с. Боложівка, чоловік 52 р. м. Тернопіль)
🔺одужало – 203 особи
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 600
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 38297 осіб;
🔺одужало – 35739 осіб;
🔺летальних випадків – 541 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10774 (9830 одужало, 132 летальних);
– Бережанський район – 1916 (1819 одужало, 20 летальних);
– Борщівський район – 1754 (1682 одужало, 34 летальних);
– Бучацький район – 1355 (1277 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1804 (1748 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1679 (1531 одужало, 34 летальних);
– Збаразький район – 1874 (1811 одужало, 30 летальних);
– Зборівський район – 861 (842 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1202 (1086 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2192 (2061 одужало, 36 летальних);
– Лановецький район – 990 (923 одужало, 5 летальних);
– Монастириський район – 1321 (1148 одужало, 26 летальних);
– Підволочиський район – 1497 (1438 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 529 (495 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1570 (1425 одужало, 32 летальних);
– Тернопільський район – 3226 (3043 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2534 (2400 одужало, 37 летальних);
– Шумський район – 1219 (1180 одужало, 23 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (40 осіб)
⭕️Бережанський район (7 осіб):
• м. Бережани – 7
⭕️Борщівський район (10 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Іванків – 3
• с. Грошова – 5
⭕️Бучацький район (3 особи):
• с. Порохова – 1
• с. Пишківці – 1
• с. Стінка – 1
⭕️Гусятинський район (5 осіб):
• м. Хоростків – 1
• м. Копичинці – 2
• с. Целіїв – 2
⭕️Заліщицький район (16 осіб):
• м. Заліщики – 13
• смт Товсте – 1
• с. Добрівляни – 1
• с. Рожанівка – 1
⭕️Збаразький район (4 особи):
• м. Збараж – 3
• с. Розношинці – 1
⭕️Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
⭕️Козівський район (8 осіб):
• смт Козова – 5
• с. Теофіпілка – 2
• с. Криве – 1
⭕️Кременецький район (12 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Малі Бережці – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Рудка – 1
• с. Лішня – 4
⭕️Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 4
• с. Гриньки – 1
⭕️Монастириський район (35 осіб):
• м. Монастириська – 24
• с. Горішня Слобідка – 2
• с. Рідколісся – 1
• с. Ковалівка – 1
• с. Гончарівка – 1
• с. Григорів – 1
• с. Устя-Зелене – 4
• с. Високе – 1
⭕️Підволочиський район (1 особа):
• смт Підволочиськ – 1
⭕️Підгаєцький район (6 осіб):
• м. Підгайці – 2
• с. Мужилів – 2
• с. Сільце – 1
• с. Угринів – 1
⭕️Теребовлянський район (19 осіб):
• м. Теребовля – 10
• с. Дарахів – 2
• с. Золотники – 1
• с. Буданів – 3
• с. Підгайчики – 2
• с. Долина – 1
⭕️Тернопільський район (23 особи):
• смт Велика Березовиця – 4
• с. Підгородне – 2
• с. Великі Гаї – 1
• с. Забойки – 3
• с. Петриків – 1
• с. Острів – 3
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Ступки – 1
• с. Плотича – 2
• с. Кип’ячка – 1
• с. Івачів Долішній – 2
• с. Дичків – 1
⭕️Чортківський район (13 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Ягільниця – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Ридодуби – 3
• с. Косів – 1
• с. Джуринська Слобідка – 1
• с. Росохач – 1
⭕️Шумський район (12 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Великі Дедеркали – 4
• с. Бриків – 2
• с. Радошівка – 1
• с. Літовище – 1
• с. Малі Садки – 1
• с. Людвище – 1