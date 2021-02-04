4 лютого: скільки нових випадків COVID-19 підтвердили на Тернопільщині за добу

❗️220 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 04 лютого 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 2 (чоловік 88 р. Шумський район с. Боложівка, чоловік 52 р. м. Тернопіль)

🔺одужало – 203 особи

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 600

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 38297 осіб;

🔺одужало – 35739 осіб;

🔺летальних випадків – 541 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 10774 (9830 одужало, 132 летальних);

– Бережанський район – 1916 (1819 одужало, 20 летальних);

– Борщівський район – 1754 (1682 одужало, 34 летальних);

– Бучацький район – 1355 (1277 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1804 (1748 одужало, 27 летальних);

– Заліщицький район – 1679 (1531 одужало, 34 летальних);

– Збаразький район – 1874 (1811 одужало, 30 летальних);

– Зборівський район – 861 (842 одужало, 12 летальних);

– Козівський район – 1202 (1086 одужало, 9 летальних);

– Кременецький район – 2192 (2061 одужало, 36 летальних);

– Лановецький район – 990 (923 одужало, 5 летальних);

– Монастириський район – 1321 (1148 одужало, 26 летальних);

– Підволочиський район – 1497 (1438 одужало, 19 летальних);

– Підгаєцький район – 529 (495 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1570 (1425 одужало, 32 летальних);

– Тернопільський район – 3226 (3043 одужало, 40 летальних);

– Чортківський район – 2534 (2400 одужало, 37 летальних);

– Шумський район – 1219 (1180 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (40 осіб)

⭕️Бережанський район (7 осіб):

• м. Бережани – 7

⭕️Борщівський район (10 осіб):

• м. Борщів – 1

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Іванків – 3

• с. Грошова – 5

⭕️Бучацький район (3 особи):

• с. Порохова – 1

• с. Пишківці – 1

• с. Стінка – 1

⭕️Гусятинський район (5 осіб):

• м. Хоростків – 1

• м. Копичинці – 2

• с. Целіїв – 2

⭕️Заліщицький район (16 осіб):

• м. Заліщики – 13

• смт Товсте – 1

• с. Добрівляни – 1

• с. Рожанівка – 1

⭕️Збаразький район (4 особи):

• м. Збараж – 3

• с. Розношинці – 1

⭕️Зборівський район (1 особа):

• м. Зборів – 1

⭕️Козівський район (8 осіб):

• смт Козова – 5

• с. Теофіпілка – 2

• с. Криве – 1

⭕️Кременецький район (12 осіб):

• м. Кременець – 3

• м. Почаїв – 1

• с. Білокриниця – 1

• с. Малі Бережці – 1

• с. Сапанів – 1

• с. Рудка – 1

• с. Лішня – 4

⭕️Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 4

• с. Гриньки – 1

⭕️Монастириський район (35 осіб):

• м. Монастириська – 24

• с. Горішня Слобідка – 2

• с. Рідколісся – 1

• с. Ковалівка – 1

• с. Гончарівка – 1

• с. Григорів – 1

• с. Устя-Зелене – 4

• с. Високе – 1

⭕️Підволочиський район (1 особа):

• смт Підволочиськ – 1

⭕️Підгаєцький район (6 осіб):

• м. Підгайці – 2

• с. Мужилів – 2

• с. Сільце – 1

• с. Угринів – 1

⭕️Теребовлянський район (19 осіб):

• м. Теребовля – 10

• с. Дарахів – 2

• с. Золотники – 1

• с. Буданів – 3

• с. Підгайчики – 2

• с. Долина – 1

⭕️Тернопільський район (23 особи):

• смт Велика Березовиця – 4

• с. Підгородне – 2

• с. Великі Гаї – 1

• с. Забойки – 3

• с. Петриків – 1

• с. Острів – 3

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Ступки – 1

• с. Плотича – 2

• с. Кип’ячка – 1

• с. Івачів Долішній – 2

• с. Дичків – 1

⭕️Чортківський район (13 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Ягільниця – 1

• с. Улашківці – 1

• с. Ридодуби – 3

• с. Косів – 1

• с. Джуринська Слобідка – 1

• с. Росохач – 1

⭕️Шумський район (12 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Великі Дедеркали – 4

• с. Бриків – 2

• с. Радошівка – 1

• с. Літовище – 1

• с. Малі Садки – 1

• с. Людвище – 1