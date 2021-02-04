У Тернополі завелися серійники: за дві ночі 5 побитих і пограбованих чоловіків

У Тернополі завелися серійні грабіжники. За дві ночі лютого вже є 5 побитих і пограбованих чоловіків. Усі постраждалі – молоді люди віком від 19-ти до 34-ох років. Чоловіки не знайомі один з одним. А от напади на них невідомі грабіжники здійснювали у парку Національного Відродження, або поруч.

У Тернополі вночі невідомі нападають і грабують людей: уже побили 5-ох чоловіків.

Перші напади трапилися вночі 1 лютого. Невідомі на вулиці 15 Квітня напали і побили 19-річного хлопця. Медики зафіксували виклик близько 1-ої ночі. Хлопець повертався з друзями з нічного клубу, коли на них напали невідомі, забрали телефон, гроші й паспорт. Потерпілий зумів вирватися й втекти. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою травмою правого гомілковостопного суглоба пацієнта, після наданої допомоги, доставлено у травмопункт. А о 2.54 бригада швидкої виїжджала у парк Відродження, де надавала допомогу 32-річному пацієнтові. За словами потерпілого, його побили незнайомці біля парку. Із забійною раною правої повіки, закритою травмою правого ока пацієнта, після наданої допомоги, шпиталізовано в очний травмопункт. Таємничі напади повторилися і наступної ночі. 2 лютого о 4.54 бригада швидкої надавала допомогу одразу трьом потерпілим, яких нібито побили незнайомі зловмисники у парку Національного відродження. 34-річного чоловіка – із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку й закритою травмою носа доставлено у травмопункт; 26-річного чоловіка – із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку й закритою травмою носа шпиталізовано в університетську лікарню; 24-річного чоловіка – із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та гематомами потилиці шпиталізовано в університетську лікарню, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини. Наразі, поліція не прокоментувала ці події. Овід