01:27 | 6.02.2021
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У Тернополі завелися серійники: за дві ночі 5 побитих і пограбованих чоловіків

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У Тернополі завелися серійні грабіжники. За дві ночі лютого вже є 5 побитих і пограбованих чоловіків. Усі постраждалі – молоді люди віком від 19-ти до 34-ох років. Чоловіки не знайомі один з одним. А от напади на них невідомі грабіжники здійснювали у парку Національного Відродження, або поруч. 

У Тернополі вночі невідомі нападають і грабують людей: уже побили 5-ох чоловіків.

Перші напади трапилися вночі 1 лютого.  Невідомі на вулиці 15 Квітня напали і побили 19-річного хлопця. Медики зафіксували виклик близько 1-ої ночі.

Хлопець повертався з друзями з нічного клубу, коли на них напали невідомі, забрали телефон, гроші й паспорт. Потерпілий зумів вирватися й втекти.

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою травмою правого гомілковостопного суглоба пацієнта, після наданої допомоги, доставлено у травмопункт.

А о 2.54 бригада швидкої виїжджала у парк Відродження, де надавала допомогу 32-річному пацієнтові. За словами потерпілого, його побили незнайомці біля парку. Із забійною раною правої повіки, закритою травмою правого ока пацієнта, після наданої допомоги, шпиталізовано в очний травмопункт.

Таємничі напади повторилися і наступної ночі.

2 лютого о 4.54 бригада швидкої надавала допомогу одразу трьом потерпілим, яких нібито побили незнайомі зловмисники у парку Національного відродження.

34-річного чоловіка – із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку й закритою травмою носа доставлено у травмопункт;

26-річного чоловіка – із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку й закритою травмою носа шпиталізовано в університетську лікарню;

24-річного чоловіка – із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та гематомами потилиці шпиталізовано в університетську лікарню, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.

Наразі, поліція не прокоментувала ці події.

Овід

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