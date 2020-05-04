4 травня: на Тернопільщині за останню добу зафіксували 28 нових випадків COVID-19
Станом на 04 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 896 випадках діагноз лабораторно підтверджений (838 випадків – дорослі, 58 випадків – діти), з них 15 летальних. Видужало 159 осіб.
За попередню добу проведено 141 дослідження, підтверджено вперше 28 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (6 осіб).
Гусятинський район (1 особа):
• м. Хоростків – 1
Збаразький район (1 особа):
• с. Коханівка – 1
Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 1
• м. Почаїв – 2
• с. Бонівка – 1
• с. Кімната – 1
• с. Весела – 2
Тернопільський район (2 особи):
• с. Байківці – 1
• с. Петриків – 1
Шумський район (5 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Потуторів – 1
• с. Стіжок – 1
• с. Шумбар – 1
Козівський район (1 особа):
• с. Великий Ходачків – 1
Монастириський район (5 осіб):
• м. Монастириська – 3
• с. Велеснів – 1
• с. Задарів – 1