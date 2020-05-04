09:59 | 4.05.2020
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Новини Тернополя 

4 травня: на Тернопільщині за останню добу зафіксували 28 нових випадків COVID-19

Irena 0 Views Прокоментуй!

Станом на 04 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 896 випадках діагноз лабораторно підтверджений (838 випадків – дорослі, 58 випадків – діти), з них 15 летальних. Видужало 159 осіб.

За попередню добу проведено 141 дослідження, підтверджено вперше 28 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (6 осіб).

Гусятинський район (1 особа):
• м. Хоростків – 1

Збаразький район (1 особа):
• с. Коханівка – 1

Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 1
• м. Почаїв – 2
• с. Бонівка – 1
• с. Кімната – 1
• с. Весела – 2

Тернопільський район (2 особи):
• с. Байківці – 1
• с. Петриків – 1

Шумський район (5 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Потуторів – 1
• с. Стіжок – 1
• с. Шумбар – 1

Козівський район (1 особа):
• с. Великий Ходачків – 1

Монастириський район (5 осіб):
• м. Монастириська – 3
• с. Велеснів – 1
• с. Задарів – 1

 

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