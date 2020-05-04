4 травня: на Тернопільщині за останню добу зафіксували 28 нових випадків COVID-19

Станом на 04 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 896 випадках діагноз лабораторно підтверджений (838 випадків – дорослі, 58 випадків – діти), з них 15 летальних. Видужало 159 осіб.

За попередню добу проведено 141 дослідження, підтверджено вперше 28 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: