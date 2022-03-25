450 грн за людину: як тернополянам отримати компенсацію за ВПО

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив «Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг у Тернопільській міській територіальній громаді».

Відповідно до затвердженого порядку, компенсація надається фізичним особам-громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду і безоплатно розміщували внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО).

Для отримання компенсації:

1. Власник житлового приміщення повинен внести відомості про житло, яке доступне для розміщення ВПО, на веб-ресурсі «Прихисток». Ці дані також можуть внести спеціалісти Тернопільської міської ради за письмовим зверненням громадян у довільній формі, поданим у відділ звернень (вул. Листопадова,6).

2. Власник приміщення зобов’язаний не пізніше наступного дня з дня розміщення ВПО подати заяву у ЦНАП (вул. Острозького, 6), де зазначити ПІП кожної з розміщених осіб та до заяви додати копії документів, що посвідчують особи ВПО (паспорти, коди, свідоцтва про народження дітей тощо) та пред’явити свій документ на право власності на жиле приміщення, в якому розміщується ВПО.

Власник жилого приміщення також зобов’язаний в день припинення розміщення ВПО або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні.

Для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає в ЦНАП відповідну заяву.

Важливо:

ВПО, що проживають у жилому приміщенні, повинні отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Для цього їм необхідно зареєструватися в управлінні соціальної політики (вул. Лисенка, 8).

Перевірку наведених у заяві власником жилого приміщення відомостей з відвідуванням місця розміщення ВПО, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, документів, що встановлюють особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження ВПО, зокрема електронних документів) можуть здійснювати уповноважені особи виконавчого комітету Тернопільської міської ради: управителі багатоквартирних будинків, ОСББ, за необхідності інші уповноважені особи, визначені управлінням ЖКГ.

Підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених осіб, інших даних, які були зазначені у заяві.

4. Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи – з дня розміщення ВПО, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення внутрішньо переміщеної особи у відповідному жилому приміщенні.

Сума компенсації за кожен день визначається на рівні 14,77 гривні за одну особу.

5. Компенсація здійснюється виключно у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.

З текстом порядку компенсації можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ, Інформаційна картка Н-11-23 доступна для ознайомлення ТУТ.