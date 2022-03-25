На Тернопільщині в ДТП постраждали шестеро людей, серед них є діти

24 березня о 16.55 районна бригада швидкої виїжджала на місце ДТП, що сталося на трасі біля с. Озерна Зборівського району. Про це повідомляє пресслужба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Унаслідок зіткнення фури та легкового авто постраждали 6 людей – 4 дітей та 2 дорослих. Усіх травмованих дітей, здебільшого – із закритими черепно-мозковими травмами, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

Двоє дорослих – 36-річний чоловік та 57-річна жінка, із закритими черепно- мозковими травмами та струсом мозку, після наданої медичної допомоги, відмовилися від госпіталізації, поїхали з дітьми. Постраждалі їхали автівкою з м. Сміла Черкаської області.