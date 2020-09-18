5 п’яних водіїв за минулу ніч затримали патрульні у Тернополі

Кожен правопорушник отримав свій протокол за статтею 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП, всі матеріали будуть передані до суду.

Окрім того, один з водіїв втретє за рік сів за кермо напідпитку.

Його транспортний засіб Audi A6 поліцейські зупинили на вулиці Замонастирській. Під час спілкування з 32-річним громадянином інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин відмовився проходити у встановленому законом порядку огляд за допомогою алкотестера «Драгер» на місці зупинки або в медичному закладі.

За вчинені правопорушення патрульні винесли на нього постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (Керування особою, яка позбавлена права керування транспортним засобом) та протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння або відмова проходження огляду втретє за рік).

Шановні громадяни, у разі виявлення водія напідпитку повідомляйте про це на спецлінію 102, адже нетверезий водій — потенційний убивця.