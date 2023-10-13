22:20 | 13.10.2023
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5-річний Орест Стельмащук з Тернопільщини другий рік поспіль збирає та продає урожай, аби допомогти ЗСУ

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5-річний Орест Стельмащук із Горішньої Вигнанки продовжує допомагати військовим Збройних Сил України із Чортківської громади, зробивши свій черговий внесок у перемогу. Повідомляють у міській раді.

Хлопчик господарював у великому бабусиному саді, збираючи яблука, малину, смородину, чорницю тощо. Все зібране продали, а виручені кошти у сумі 2 035 грн передав на потреби війська благодійному фонду БО БФ “Покрова Чортків”.

Нагадаємо, минулого року восени Орест вже передавав 1 201 грн на потреби ЗСУ, які заробив таким же способом – збирав та продавав яблука.

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