5-річний Орест Стельмащук з Тернопільщини другий рік поспіль збирає та продає урожай, аби допомогти ЗСУ

5-річний Орест Стельмащук із Горішньої Вигнанки продовжує допомагати військовим Збройних Сил України із Чортківської громади, зробивши свій черговий внесок у перемогу. Повідомляють у міській раді.

Хлопчик господарював у великому бабусиному саді, збираючи яблука, малину, смородину, чорницю тощо. Все зібране продали, а виручені кошти у сумі 2 035 грн передав на потреби війська благодійному фонду БО БФ “Покрова Чортків” .

Нагадаємо, минулого року восени Орест вже передавав 1 201 грн на потреби ЗСУ, які заробив таким же способом – збирав та продавав яблука.