На Тернопільщині під колесо трактора потрапив чоловік

У Кременецькому районі під колесо трактора потрапив житель села Старий Вишнівець. Повідомлення про автопригоду надійшло до працівників відділення поліції №2 (м. Ланівці) від чергового лікаря Кременецької лікарні.

Як попередньо з’ясували працівники поліції, водій сільськогосподарської техніки, мешканець Вишнівецької селищної громади під час виконання господарських робіт на своїй присадибній ділянці допустив наїзд на ногу місцевого мешканця, який допомагав йому на полі. 52-річного потерпілого з переломом та рваними ранами ноги доправлено до медзакладу.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії. Тривають слідчі дії.