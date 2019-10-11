Папа Франциск затвердив рішення про обрання священника з Тернопільщини на церковну посаду

Отець Іван Кулик очолить Кам’янець-Подільську єпархію УГКЦ. Парох української парафії Святих Сергія і Вакха в Римі очолить єпархію, яка простягається на теренах Хмельницької області.

У вівторок, 10 вересня, у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск надав свою згоду на обрання всечесного отця Івана Кулика, пароха парафії Святих Сергія і Вакха у Римі, єпархом Кам’янець-Подільським УГКЦ, яке здійснив Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви.

Владика-номінат Іван Кулик народився 16 березня 1979 року в Переволоці, Тернопільська область. Священиче формування розпочав у Тернопільській вищій духовній семінарії, а завершував у Люблінській семінарії в Польщі, після чого 8 травня 2005 року отримав пресвітерське рукоположення.

Від 2005 по 2009 о. Іван навчався в Папському патристичному інституті «Augustinianum», здобувши ліценціат з патристики. Під час навчання здійснював душпастирську опіку в українських греко-католицьких громадах в різних містах Італії. У 2009 році був призначений адміністратором української парафії Святих Сергія і Вакха в Римі, парохом якої став 2013 року.

Створення Кам’янець-Подільської єпархії з осідком в м. Хмельницькому Святіший Отець поблагословив ще 11 грудня 2015 року, виокремивши її з території Тернопільсько-Зборівської архиєпархії та підпорядкувавши її цьому митрополичому осідкові.

Єпархія межує із Чернівецькою єпархією на півдні, із Бучацькою єпархією і Тернопільсько-Зборівською архиєпархією на заході, із Луцьким екзархатом на півночі та із Київською архиєпархією на сході. Єпархія розділена на Хмельницький і Кам’янець-Подільський протопресвітерства.

До призначення єпарха адміністратором цієї єпархії був митрополит Тернопільсько-Зборівский Василь Семенюк.

Департамент інформації УГКЦ за матеріалами www.vaticannews.va