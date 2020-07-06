6 липня: за минулу добу на Тернопільщині підтверджено 32 нові випадки коронавірусу

Станом на 06 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2101 випадку діагноз лабораторно підтверджений (1922 випадки – дорослі, 179 випадків – діти), з них 30 летальних. Видужало 1275 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1366 осіб: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1089 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 24 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 470 (121 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 9 (5 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 18 (14 одужало);

– Бучацький район – 95 (72 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 53 (21 одужало);

– Заліщицький район – 59 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 98 (56 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 14 (5 одужало);

– Козівський район – 66 (44 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 428 (346 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 109 (39 одужало);

– Монастириський район – 208 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 14 (7 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 18 (17 одужало);

– Тернопільський район – 137 (70 одужало);

– Чортківський район – 95 (57 одужало);

– Шумський район – 204 (152 одужало, 8 летальних). За попередню добу:

✅видужало 23 особи

✅проведено 167 досліджень методом ПЛР.

✅підтверджено 32 випадки зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (11 осіб) ⭕️Тернопільський район (1 особа):

• смт. Великі Бірки – 1 ⭕️Боршівський район (1 особа):

• с. Дністрове – 1 ⭕️Гусятинський район (12 осіб):

• смт. Гусятин – 2

• м. Хоростків – 2

• м. Копичинці – 6

• с. Васильківці – 1

• с. Яблунів – 1 ⭕️Збаразький район (4 особи):

• м. Збараж – 1

• с. Кобилля – 2

• с. Іванчани – 1 ⭕️Підволочиський район (3 особи):

• м. Скалат – 1

• с. Колодіївка – 1

• с. Новосілка – 1 ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”