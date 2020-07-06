Костел-усипальниця на Тернопільщині, якій 177 років, досі дивує своєю довершеністю

Граціозність і довершеність – саме ці дві ознаки, очевидно, найбільше підходять до костелу, розташованому у Більче-Золотому, що в Борщівському районі.

Своєрідна архітектурна перлина стоїть у старому парку, закладеному понад 200 років тому. Костел же побудований у 1839 році. У 1898 році його перебудовують на каплицю-усипальницю роду Сапєг, які володіли цими землями. Сама ж будівля невелика, побудована в стилі неоготики. На фасаді зображено вершника з мечем – литовський герб нащадків Гедиміна “Погоня”. Тут же – родовий герб Сапєг “Лис” – стріла з подвійною перекладиною). Зараз це греко-католицький храм. Костел розташований у парку, де посаджено близько півсотні порід дерев та кущів на території колишньої садиби, що належала Сапєгам. Зараз у будівлі костелу-усипальниці – греко-католицький храм.

Олег СНІТОВСЬКИЙ, фото автора