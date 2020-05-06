6 травня: в Тернопільській області 935 осіб інфіковано COVID-19, 188 – видужало

Станом на 06 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 935 випадках діагноз лабораторно підтверджений (874 випадки – дорослі, 61 випадок – діти), з них 15 летальних. Видужало 188 осіб .

За попередню добу проведено 300 досліджень, підтверджено вперше 12 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (1 особа). Кременецький район (5 осіб):

• м. Почаїв – 1

• с. Башуки – 1

• с. Лосятин – 1

• с. Мала Горянка – 1

• с. Старий Олексинець – 1 Шумський район (6 осіб):

• м. Шумськ – 3

• с. Васьківці – 1

• с. Цеценівка – 1

• с. Круголець – 1