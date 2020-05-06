6 травня: в Тернопільській області 935 осіб інфіковано COVID-19, 188 – видужало
Станом на 06 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 935 випадках діагноз лабораторно підтверджений (874 випадки – дорослі, 61 випадок – діти), з них 15 летальних. Видужало 188 осіб .
За попередню добу проведено 300 досліджень, підтверджено вперше 12 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (1 особа).
Кременецький район (5 осіб):
• м. Почаїв – 1
• с. Башуки – 1
• с. Лосятин – 1
• с. Мала Горянка – 1
• с. Старий Олексинець – 1
Шумський район (6 осіб):
• м. Шумськ – 3
• с. Васьківці – 1
• с. Цеценівка – 1
• с. Круголець – 1