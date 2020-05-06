У лікарнях Тернополя – 20 осіб інфіковано COVID-19

У лікарнях Тернополя – 20 хворих на COVID-19. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 6 травня перебуває 15 хворих на коронавірус, 10 з них – тернополяни. Ще 6 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19. Двоє з них – жителі Тернополя. Стан пацієнтів середньо-важкий, підключених до апаратів ШВЛ немає.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 6 травня – 5 пацієнтів (3 дитини і 2 дорослих) з підтвердженим COVID-19, двоє з них – тернополяни. Ще 16 пацієнтів – у лікарні із підозрами на коронавірус. 7 з них – тернополяни. Стан пацієнтів – середньо-важкий, підключених до апаратів ШВЛ немає.

🔹Станом на 10 годину 6 травня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 4 тернополян.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 82 людей. 13 тернополян одужали.