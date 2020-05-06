У Чортківській громаді пом’якшили карантин

На засіданні оперативного штабу по боротьбі із коронавірусом на території Чортківської громади пом’якшили карантинні заходи та надали дозвіл на роботу в окремих сферах.

Від сьогодні, 6 травня, і до кінця карантину продовжено графік роботи продуктових магазинів до 21:00. А з четверга відкриється Чортківський госпрозрахунковий ринок РайСТ та м’ясний павільйон. Підприємці протягом кількох днів приводили у відповідність до санітарних вимог свої робочі місця. Кожному відвідувачу ринку при вході робитимуть температурний скринінг, вимагатимуть продезінфікувати руки. А також щотригодини ринок закриватиметься на деякий час на дезінфекцію.

Окрім того, з 11 травня мешканці громади зможуть відвідувати парки, сквери, відпочинкові зони. Заклади харчування зможуть працювати на виніс, відкриються тютюнові кіоски та кіоски з продажу преси, салони краси, перукарні. Дозволено роботу стоматологів, аудиторів, адвокатів, дозволено продаж кави та гарячих напоїв в одноразовому пакуванні, роботу будівельних та господарських магазинів за умови дотримання режиму очікування відвідувачів на вулиці та дотримання між ними дистанції.