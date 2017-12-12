Новини Тернополя 

У Тернополі висвятили нового священика для греко-католицької громади

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Минулої неділі Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк) висвятив нового священика — диякона Ігоря Дармограя, випускника Тернопільської духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого. Дійство відбулося в Архикатедральному Соборі УГКЦ Тернополя.

Цього дня о. Ігор Дармограй отримував привітання від Єпископа, друзів-священиків, родичів та кожному уділив своє благословення. Перед Літургією Єпископ освятив архиєрейські ризи, подаровані йому добродіями.

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За матеріалами прес-служби архиєпархії.

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