У Тернополі висвятили нового священика для греко-католицької громади

Минулої неділі Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк) висвятив нового священика — диякона Ігоря Дармограя, випускника Тернопільської духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого. Дійство відбулося в Архикатедральному Соборі УГКЦ Тернополя.

Цього дня о. Ігор Дармограй отримував привітання від Єпископа, друзів-священиків, родичів та кожному уділив своє благословення. Перед Літургією Єпископ освятив архиєрейські ризи, подаровані йому добродіями.

За матеріалами прес-служби архиєпархії.