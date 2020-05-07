7 травня — 951 інфікований: кількість осіб з COVID-19 на Тернопільщині “підскочила” на 16
Станом на 07 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 951 випадку діагноз лабораторно підтверджений (889 випадки – дорослі, 62 випадки – діти), з них 17 летальних. Видужало 211 осіб.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
За попередню добу проведено 336 досліджень, підтверджено вперше 16 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (1 особа).
Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Білокриниця – 1
• с. Великі Бережці – 2
Шумський район (2 особи):
• с. Васьківці – 2
Збаразький район (4 особи):
• с. Залізці – 3
• с. Кобилля – 1
Тернопільський район (1 особа):
• с. Біла – 1