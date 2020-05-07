7 травня — 951 інфікований: кількість осіб з COVID-19 на Тернопільщині “підскочила” на 16

Станом на 07 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 951 випадку діагноз лабораторно підтверджений (889 випадки – дорослі, 62 випадки – діти), з них 17 летальних. Видужало 211 осіб.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

За попередню добу проведено 336 досліджень, підтверджено вперше 16 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (1 особа). Кременецький район (8 осіб):

• м. Кременець – 5

• с. Білокриниця – 1

• с. Великі Бережці – 2 Шумський район (2 особи):

• с. Васьківці – 2 Збаразький район (4 особи):

• с. Залізці – 3

• с. Кобилля – 1 Тернопільський район (1 особа):

• с. Біла – 1