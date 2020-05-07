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Новини Тернополя 

7 травня — 951 інфікований: кількість осіб з COVID-19 на Тернопільщині “підскочила” на 16

Irena 0 Views Прокоментуй!

Станом на 07 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 951 випадку діагноз лабораторно підтверджений (889 випадки – дорослі, 62 випадки – діти), з них 17 летальних. Видужало 211 осіб.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

За попередню добу проведено 336 досліджень, підтверджено вперше 16 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (1 особа).

Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Білокриниця – 1
• с. Великі Бережці – 2

Шумський район (2 особи):
• с. Васьківці – 2

Збаразький район (4 особи):
• с. Залізці – 3
• с. Кобилля – 1

Тернопільський район (1 особа):
• с. Біла – 1

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