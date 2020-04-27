27 квітня: в Україні зафіксували понад 9 тисяч випадків коронавірусу, на Тернопільщині — 612

В Україні підтвердили 9 009 випадків COVID-19, з них 392 протягом останньої доби.



Хворобу підтвердили у 614 дітей та 1 749 медиків, інформує Центр громадського здоров’я.



Усього в Україні дослідили 93 519 зразків методом ПЛР.



Загалом випадки підтвердили:

Вінницька обл. — 398 випадків (64 одужали);

Волинська обл. — 254 випадки (49 одужали);

Дніпропетровська обл. — 319 випадків (13 одужали);

Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. — 351 випадок (10 одужали);

Закарпатська обл. — 375 випадків (30 одужали);

Запорізька обл. — 204 випадки (39 одужали);

Івано-Франківська обл. — 761 випадок (66 одужали);

м. Київ — 1 220 випадків (60 одужали);

Київська обл. — 570 випадків (57 одужали);

Кіровоградська обл. — 337 випадків (54 одужали);

Львівська обл. — 358 випадків (57 одужали);

Луганська обл. — 29 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. — 115 випадків;

Одеська обл. — 240 випадків (9 одужали);

Полтавська обл. — 173 випадки (14 одужали);

Рівненська обл. — 522 випадки (46 одужали);

Сумська обл. — 95 випадків (48 одужали);

Тернопільська обл. — 612 випадків (70 одужали);

Харківська обл. — 196 випадків (15 одужали);

Херсонська обл. — 88 випадків (15 одужали);

Хмельницька обл. — 72 випадки (16 одужали);

Черкаська обл. — 267 випадків (55 одужали);

Чернівецька обл. — 1375 випадків (60 одужали);

Чернігівська обл. — 35 випадків (4 одужали).



На амбулаторному лікуванні перебувають 6 176 пацієнтів, з них 490 дітей та 1 455 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 833 осіб, з них 124 дитини та 294 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 110 людей, у тому числі одна дитина та 7 медиків.



Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 людей, з них 116 чоловіків та 104 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).



Загалом 864 пацієнти вже одужали, з них 169 медиків, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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