Чортків потрапив до всеукраїнського проєкту «Місто за вікенд»

Нещодавно відбувся запуск всеукраїнського проєкту «Місто за вікенд», який втілив туристичний портал UA.IGotoWorld.com. Спільно з туристичними центрами населених пунктів України організатори створили спецпроєкт про відпочинок на вікенд.

Загалом участь у проєкті взяли 35 міст та сіл з цілої країни. Організатори вивчали туристичний потенціал населеного пункту, архітектурні та історичні цікавинки, атракції для туристів тощо. До списку рекомендованих міст, які можна оглянути за вікенд, потрапив і наш Чортків.

Відтак на туристичному порталі https://ua.igotoworld.com/projects/weekend/ наше місто отримало окрему сторінку, де представлена вся необхідна інформація для подорожі на 2-3 дні: найцікавіші пам’ятки, корисні поради, must-do у місті, рекомендації щодо місць харчування і ночівлі, маршрути для самостійної подорожі та екскурсії від кращих гідів, контакти туристичного центру тощо.

До слова, організатори проєкту запустили телеграм-бот, який допоможе туристу зорієнтуватися у місті, покаже, які місця варто відвідати, де можна зупинитися на ночівлю чи смачно попоїсти.

Варто зазначити, що портал https://ua.igotoworld.com/ щодня відвідує понад 60 тисяч туристів, які планують подорож. Окрім цього, інформація про всеукраїнський проєкт «Місто за вікенд» з’явиться в прес-релізах топових медіа України, що популяризуватиме проєкт, а разом з тим рекламуватиме і наш Чортків.