8-9 серпня буде ускладнений рух транспорту в районі розвʼязки вулиці Збаразька

З метою виконання робіт з поточного ремонту вул. Збаразької, 8 та 9 серпня (з 10:00 по 23:00 год) будуть проводитись ремонтні роботи в районі транспортної розвʼязки вулиць Збаразька – Бродівська-Галицька-Вояків Дивізії «Галичина».

На цій ділянці за сприятливих погодних умов підрядники будуть проводити роботи з нарощення горловин оглядових колодязів інженерних мереж та ліквідації напливів асфальтобетонного покриття проїзної частини на пішохідному переході.

Рух на цій ділянці під час ремонтних робіт буде ускладнений. Громадський транспорт курсуватиме без змін.