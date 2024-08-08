Знайти потрібні кадри допоможе служба зайнятості Тернопільщини

Якісний підбір та підготовка персоналу – найбільш важлива складова успіху в діяльності будь-якого підприємства чи приватного бізнесу. Розумно підібраний штат кваліфікованих працівників дає змогу реалізувати найсміливіші плани та проєкти.

Якщо Вам на постійну чи тимчасову роботу потрібні працівники, які відповідали б необхідним професійним вимогам – зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості!

Перш за все про Ваші вакансії повідомлять шукачів роботи із відповідною освітою і професійним досвідом;

– їх буде внесено у всеукраїнську базу вакансій та Єдиний портал вакансій , за бажанням – розміщено на ФБ-сторінках ОЦЗ та місцевого підрозділу ОЦЗ;

– Ваш консультант поінформує Вас про наявність відповідних фахівців у базі даних служби зайнятості;

– кар’єрні радники та рекрутери доберуть із числа безробітних осіб і шукачів роботи тих, хто відповідає Вашим вимогам, проведуть ряд заходів для зручної Вам комунікації із претендентами: домовляться про індивідуальну співбесіду, організують міні-ярмарок вакансій або зустріч для усіх, хто зацікавився Вашими пропозиціями роботи;

– фахівець СЗ, за потреби, проведе профвідбір потенційних кадрів з використанням сучасних психодіагностичних методик на виявлення професійних, ділових та особистих якостей претендента.

За потреби, фахівці СЗ допоможуть створити “електронний кабінет роботодавця “, через який можна подати вакансію, написати оголошення про вакансію та сформувати відповідний звіт; порадять як ефективно провести співбесіду з претендентами; поінформують про норми законодавства у сфері зайнятості.

Якщо потрібних фахівців немає – під конкретні робочі місця служба зайнятості може організувати професійне навчання безробітних як у закладах освіти та центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, які мають потужну сучасну матеріально-технічну навчальну базу з найновішим обладнанням та технікою, так і на виробництві, у тому числі за індивідуальною формою, а також стажування безпосередньо на робочому місці.

Деяким категоріям громадян , які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні і мають професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту, служба зайнятості видає ваучер на оплату навчання (до 30 тис. 280 грн) за однією із 124 професій, спеціальност ей сфер ІТ, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування та ін.

За спрямуванням служби зайнятості Ваші працівники можуть за 2-3 дні підтвердити результати неформального навчання за професією «кухар».

Також, отримати компенсації можуть ті роботодавці, які легально працевлаштують різні категорії осіб (у т.ч. ВПО, колишніх воїнів, молодь, осіб з інвалідністю та ін.)!

До слова: з початку року місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонували шукачам роботи більше 8 тисяч вакансій, які подали 2,6 тис. роботодавців Тернопільщини, з них більше 5,3 тис. – вже укомплектовано.

На сьогодні є 1640 вакансій, з них 368 з розміром з/п більшої від середньої по області. У топі – водій, кухар, швачка, медсестри, продавець, слюсар, підсобник, бухгалтер. Є постійна потреба в лікарях.