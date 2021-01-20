У Тернополі під Білим домом затримали хабарника (фото)

На отриманні неправомірної вигоди у 500 доларів США викрито начальника управління Тернопільської ОДА, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.

За версією слідства, начальник одного з управлінь Тернопільської ОДА вимагав у фізичної особи-підприємця 500 доларів США неправомірної вигоди за сприяння у підключенні нежитлового приміщення до електроживлення.

Під час отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 400 доларів США посадовця затримали правоохоронці відповідно до ст.208 КПК України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції. Злочин викрито за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції.