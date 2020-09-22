«Як матове скло». Медики з Тернополя показали легені людини з COVID-19

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації показало, як виглядають уражені коронавірусною інфекцією легені.

Коронавірусна пневмонія відрізняється від звичайного запалення легень тим, що при COVID-19, зазвичай, уражена уся площа легень, а не лише їхні частини.

«Ось таким чином при коронавірусній інфекції легені покриваються «матовим склом», — написали тернопільські медики.

У Тернопільській області з початку пандемії на COVID-19 захворіли майже 12 тисяч осіб. За минулу добу зафіксовано 297 нових випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії кількість випадків COVID-19 в Україні перевищила 180 тисяч, з них майже 80 тисяч вже одужали. 3642 пацієнти померли.