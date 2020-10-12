БК “Тернопіль” здобуває першу перемогу в Суперлізі

Вже в другому матчі у Суперлізі БК Тернопіль зумів порадувати своїх вболівальників історичною перемогою! В непростому матчі команда Дмитра Забірченка додала у другій половині та виявилась сильнішою за Одесу.

Тернопіль – Одеса 74:64 (10:9, 21:23, 22:13, 21:19)

Тернопіль: Кольченко 22 + 4 передачі, Агафонов 16 + 5 підбирань, Югба 13 + 10 підбирань, Ворд 3, Буренко 0 + 5 передач – старт; Кальніченко 11, Боуі 5, Подковиров 3, Головчик 1, Тищенко 0.

Одеса: Кондраков 11, Брендон 10, Блейлок 9, Новиков 3, Браун 0 – старт; Давидюк 17, Прокопенко 8, Носков 5, Заєць 1.