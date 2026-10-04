У Тернополі відійшла у вічність журналістка Жанна Попович. Про смерть колеги повідомила журналістка Надія Копилець.

«Відійшла у вічність Жанна Попович — журналістка, яка багато років працювала у медіа і для багатьох із нас була колегою», — повідомила вона.

Жанна Попович багато років працювала у журналістиці. Була журналісткою газети «Номер один», її матеріали також публікувалися у «Дзеркалі тижня». У своїх публікаціях вона порушувала суспільно важливі теми, писала про життя Тернопільщини, історію, культуру та людей краю.

Колеги та друзі згадують Жанну Попович як професійну журналістку та людину, яка багато років була частиною медійної спільноти Тернопільщини.

Панахида за Жанною Попович відбудеться сьогодні, 4 жовтня, о 19:00.

Чин похорону — завтра, 5 жовтня, об 11:00 на вул. Тролейбусній, 14 у Тернополі.

Щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам Жанни Попович.