Адвоката горе-хірурга, через якого помер Роман Кулак, притягнуть до дисциплінарної відповідальності

Адвокат Мицик Олег, від березня не являючись на судові засідання, не тільки зумисно затягує розгляд судової справи щодо смерті 13 річного Романа Кулака. Він цими діями дозволив обвинуваченому приступити до роботи, бо через те що засідання не відбуваються, термін попередніх запобіжних заходів завершився 27 березня, а нове суддя не зміг винести, через ту саму відсутність нових засідань.. ось така наруга над ЗАКОНОМ, – розповідає батько хлопчика Володимир.

Кримінальне провадження на жидачівського хірурга Юрія Михайлюка, перебуває на розгляді в стадії допиту свідків в Миколаївському районному суді Львівської області. Даний адвокат не являючись на наші засідання, без проблем являвся на інші, засідання, в інші суди… тому Прокурор Львівської області Ірина Діденко, звернулась зі скаргою на поведінку даного адвоката в КДКА Львівської області.

Так, днями Володимир Кулак отримав відповідь на свій запит від Прокуратури Львівської області. “Мій запит стосувався скарги Прокуратури області на поведінку адвоката Мицик О.В. який багаторазово в березні, квітні, травні, не являвся в судові засідання, – повідомляє Володимир на своїй Facebook-сторінці, – і завдяки цьому злому умислу я підозрюю, що в змові зі обвинуваченим хірургом Михайлюк Ю.М. який винен у смерті мого 13 річного сина Романа, що підтверджено документально, висновками медичних комісій та комісійної-судовомедичної експертизи. Завдяки його відсутності в судових засіданнях, суддя не зумів продовжити винести нвоу ухвалу про відсторонення, яке тривало від початку розгляду провадження…і завдяки цьому хірург Михайлюк, через відсутність нової УХВАЛИ, 29 березня 2020 цими можна сказати, махінаціями, наругою над законом приступив до роботи..”

За словами батька, адвокат Мицик Олег уже три місяці не з’являється на судові засідання, тоді як ходив на інші судові розгляди, і карантин не став на заваді юристу.

Так, адвокат хірурга брав участьу таких засіданнях, згідно інформації батька померлого хлопчика:

09.04.2020, 16.04.2020, 04.05.2020 у Бродівському райсуді.

10.04.2020, у Личаківському рай.суді, м.Львів

08.05.2020 у Старосамбірському рай.суді

15.05.2020 у Камянка-Бузькому рай.суді

19.05.2020 у Сокальському рай.суді

25.05.2020 у Галицькому рай.суді м.Львів

що підтверджується рішеннями даних судів і вони є розміщені в Єдиному державному реєстрі.

Так, “Форпост” уже писав про цю історію раніше.

“Така поведінка адвоката Мицика Олега свідчить про вибірковий підхід до закону і пріоритетності участі в судовому розгляді інших кримінальних проваджень спрямована на невиправдане незаконне затягування розгляду кримінального провадження, та є порушенням Правил адвокатської етики, – йдеться у заяві проукратури щодо поведінки Мицика Олега, адвоката. Відтак, прокуроркою Львівською області Іриною Діденко у заяві – відповіді на запит прийнято рішення, що нерибулого правозахисника приятгунть до дисциплінарної відповідальності.

Копії документів додаємо.

Форпост