На Тернопільщині втопився чоловік

Трагедія сталась 19 червня на ставку, що в с. Мислова Підволочиського району. Близько 18.00 годин, житель смт. Підволочиськ, після вживання алкогольних напоїв не дотримався здорового глузду і поліз у воду поплавати. На жаль, вода нещадна до тих хто ігнорує елементарними правилами безпеки і через деякий час 57-річний чоловік зник під водою. Відпочивальники, які в той час перебували на ставку, кинулись рятувати потерпілого, але з води витягнули вже мертве тіло чоловіка. Загиблого передали працівникам швидкої медичної допомоги для здійснення судово-медичної експертизи.

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