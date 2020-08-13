Це перший випадок в укранській практиці, коли суддя скаржиться на адвоката, – Володимир Кулак про захисника лікаря з вини якого помер його син

Суддя Миколаївського районного суду Головатий Андрій звернувся у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури у Львівській області й поскаржився на неналежні дії адвоката Гавенка Богдана.

Зі слів батька загиблого хлопчика, Володимира Кулака, це перший випадок в укранській практиці, коли суддя скаржиться на адвоката через неналежне виконання ним обо’язків. Інший адвокат – Мицик Олег, який захищає жидачівького хірурга – Михайлюка Юрія, якого звинувачують у смерті 12-річного хлопчика, на засідання не з’явився. Але, напередодні подав клопотання, де вказує, що після відпустки мав контакт з людиною, яка хвора на коронавірус. ПЛР-тест Мицик дав, але результати поки невідомі.

НАГАДАЄМО, Олега Мицика звинувачують у навмисному затягуванні судової справи щодо смерті 13-річного Романа Кулака. З цього приводу прокурорка Львівської області Ірина Діденко скерувала заяву до к валіфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівщини, яка надасть оцінку діям цього захисника.

Проте, львівський адвокат Олег Мицик знову не з’явився на засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівщини, яка мала розглядати питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

“Тепер вже суддя звернувся в КДКА на неналежні дії адвоката у нашій справі, – повідомляє Володимир Кулак. – Адвокат Гавенко разом з Мициком захищають того хірурга.. Львівська КДКА казала мені на засіданні по Мицику, що якщо суддя не має претензій то й вони теж не мають.. а тут вже суддя особисто звертається до них.. Кажуть що це напевно що вперше.. щоб суддя жалівся в КДКА на адвоката”

Роман Кулак помер 27 червня 2017 року в ОХМАТДИТі у Львові, куди його привезли зі Жидачівської районної лікарні, де місцеві медики не змогли поставити правильний діагноз і надати адекватну медичну допомогу. Коли було встановлено, що у хлопчика заворот тонкого кишечнику, внаслідок чого настала гангрена тонкого і частини товстого кишківника, було вже пізно – дитини не стало. Натомість медики Жидачева вважали, що у хлопчика отруєння та тепловий удар.

Наприкінці вересня 2017 року були надані попередні висновки медичного розслідування, а 6 жовтня експерти надали остаточну резолюцію, де було вказано, що саме медики Жидачівської районної лікарні винні у неправильно поставленому діагнозі, який, зрештою, призвів до смерті дитини. 7 грудня клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що дії медиків спричинили смерть 12-річного Романа Кулака. Незважаючи на скандал, що розгорівся, головному лікарю Жидачівської районної лікарні указом президента було призначену дворічну президентську стипендію.

Але невдовзі указ все ж скасували і позбавила медика нагороди. Натомість 28 грудня лікарям Жидачівської лікарні було оголошено про підозру через смерть Романа Кулака.

Роман Кулак помер 27 червня 2017 року в ОХМАТДИТі у Львові, куди його привезли зі Жидачівської районної лікарні, де місцеві медики не змогли поставити правильний діагноз і надати адекватну медичну допомогу. Коли було встановлено, що у хлопчика заворот тонкого кишечнику, внаслідок чого настала гангрена тонкого і частини товстого кишківника, було вже пізно – дитини не стало. Натомість медики Жидачева вважали, що у хлопчика отруєння та тепловий удар.

Наприкінці вересня 2017 року були надані попередні висновки медичного розслідування, а 6 жовтня експерти надали остаточну резолюцію, де було вказано, що саме медики Жидачівської районної лікарні винні у неправильно поставленому діагнозі, який, зрештою, призвів до смерті дитини. 7 грудня клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що дії медиків спричинили смерть 12-річного Романа Кулака. Незважаючи на скандал, що розгорівся, головному лікарю Жидачівської районної лікарні указом президента було призначену дворічну президентську стипендію.

Але невдовзі указ все ж скасували і позбавила медика нагороди. Натомість 28 грудня лікарям Жидачівської лікарні було оголошено про підозру через смерть Романа Кулака.

“СУДДЯ Миколаїського районного суду Львівської області Головатий Андрій, сьогодні виніс УХВАЛУ, де звернувся зі скаргою в КДКА Львівської області на адвоката Гавенка Б.І., а саме неналежне виконання ним своїх професійних обов’язків..

Хірург Михайлюк, неналежно виконуючи свої професійні обов’язки, загубив життя моєму 13-річному сину, а тепер такі ж самі.. захищають його в суді..Бо ж на іншого адвоката на прізвище Мицик прокуратура ще раніше скаржилась в ту ж саму КДКА.. Суддя до сьогодні мовчав.. Нарешті цей безлад і йому надоїв..”, – вказує батько, який втратив дитину внаслідок лікарської помилки.

З його слів, вищеназвані адвокати, що захищають Юрія Михайлюка – уже вдесяте не з’являються на судові засідання.