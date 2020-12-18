Аферисти серед нас: у Тернополі молодик хотів продати позашляховик, який взяв напрокат 

У Тернополі молодий «бізнесмен» заплатив завдаток у 500 євро і поїхав продавати прокатне авто. Здавалося б — якась вигадана історія, але ні — цілком реальна.

Події розгорталися впродовж минулого місяця у Тернополі. У компанію «Grand Garage», яка спеціалізується на детейлінгу та прокату автомобілів різного класу, звернувся 27-річний молодик, який захотів взяти напрокат позашляховик Mitsubishi Outlander. Йому на руки видали документи і ключі, а згодом зв’язок із тернополянином зник — час йшов, а прокатне авто не повертали, хлопець спілкувався з адміністратором фірми лише через соцмережу «Інстаграм», його телефон постійно був поза зоною.

А вже через декілька днів керівництво «Grand Garage» дізналося, що вони потрапили на афериста.

— Ми дізнались про це через анонімний дзвінок, нас попередили. Спитали чи цей автомобіль наш і сказали, що є інформація про те, що його хочуть продати, — розповідає журналістам сайту «Тернополяни» співробітник відділу прокату автомобілів компанії «Grand Garage» Віталій. — Звісно, ми відразу почали взнавати про цю людину і з’ясувалося, що по ньому вже є відкрите кримінальне провадження по такому ж епізоду. Ще через декілька днів до нас на офіс звернувся потерпілий, який розповів як цей самий шахрай виманив у нього $10 000 завдатку за авто, яке нібито хотів йому продати. Насправді ж він взяв машину напрокат в іншій фірмі в сусідньому місті і показував її покупцю, як свою… Ми не могли дозволити, щоб це повторилось з нами.

За словами Віталія, безперечним «козирем», який вони мали було те, що компанія не працює «на віру» — усе оформляється офіційно, договір має прописані усі нюанси, тому аферист практично не мав шансів вийти сухим із води.

— Відразу насторожило, що чоловік взяв авто на три дні а згодом продовжував щоразу на день, потім на два, потім знову потрохи і так аж до 16-ти. Наскільки мені відомо, у нього були потенційні покупці на це авто і він сподівався його продати… Але не встиг, — додає співробітник компанії «Grand Garage».

Відтак, представники фірми проконсультувалися з поліцією, слідчими, які вели справу. Правоохоронці порадили піти простежити, де стоїть це авто. Це не стало проблемою, адже в машині є встановлені трекери та навігатор, які, за потреби, допомагають відслідкувати місцезнаходження автомобіля.

— Коли я приїхав на місце, то за кермом автівки побачив зовсім іншу людину, а по умовах договору кермувати автомобілем повинен той, на кого оформляємо. Та в чоловіка цього були і документи, і ключі. Я пояснив йому ситуацію, мовляв, це авто прокатне і попередив, що якщо будуть якісь фінансові маніпуляції по даному авто, то поліція про даний факт вже знає, — розповідає Віталій.

Вже за півгодини після цієї зустрічі авто повернули. До клієнта, який намагався прокрутити аферу додзвонилися через його брата і наголосили, що буде викликаний наряд поліції, слідча група тощо. За час прокату авто наїздило 2000 км, видимих пошкоджень на ньому не було. З компанією молодик таки розрахувався, так і не встигнувши «прокрутити» свою «бізнес-ідею».

— Добре, що ця історія зі щасливим кінцем, але могло бути інакше, — говорить співробітник «Grand Garage». — Тому хочеться просто попередити наших колег з Тернополя та інших міст, що аферисти — серед нас і варто бути вкрай обережними, аби не потрапити на їхній гачок, адже поки одні важко працюють, вкладаючи сили й гроші у розвиток власної справи, інші — шукають хитрі шляхи «легкої наживи»…

Тернополяни