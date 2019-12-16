Активістка Юлія Мамчак: чиновниками мерії завдано збитків громаді Тернополя майже на 220 мільйонів доларів

Упродовж двох каденцій нинішнього міського голови Тернополя Сергія Надала громаді Файного міста завдано збитків майже на 220 мільйонів доларів – таку суму за результатами аналізу цілої низки документів озвучила громадська активістка Юлія Мамчак та відправила свої розрахунки контролюючим органам.

Пані Юлія, котра відома багатьом тернополянам своєю активною позицією у боротьбі з торфяними котельнями, детально розповіла у соцмережах про всі або майже всі схеми, які, на її думку, організували очільники Тернополя для власного збагачення. Також активістка озвучила суми збитків, які недоотримало місто від такої діяльності чиновників.

Парки «схудли» на 167 гектарів

Найперше пані Мамчак звернула увагу на дії влади, яка роками незаконно змінювала межі парків Тернополя, видавала завідомо незаконні дозвільні документи для проведення будівельних робіт на скандальних об’єктах у парках, зелених зонах та у місцях, не передбачених для будівництва.

– Посадові особи Тернопільської міської ради у змові з Державним науково-дослідним інститутом проєктування міст “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М.Білоконя грубо ігнорують чинне законодавство України та вчиняють дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень. Через це місто втрачає архітектурну привабливість, знищуються парки та зелені зони. Окремі дозвільні документи скасовують у судових процесах, ведуться кримінальні справи щодо незаконності видачі дозвільних документів за підписом вищевказаних осіб, – наголосила Юлія Мамчак.

Громадська активістка нагадала, що до жовтня 2011 року за документами площа парків м. Тернополя становила понад 800 гектарів: парк Національного відродження – 54 га, парк ім. Т. Г. Шевченка – 21 га, парк «Топільче» – 98 га, парк «Загребелля» – 630 га.

– Станом на кінець 2015 року, згідно з кадастровою картою, площа парку Національного відродження становила 44,8983 га, парку ім. Т. Г. Шевченка – 16,3436 га, парку «Топільче» – 57,0804 га, парку «Загребелля» – 517,5 га. Таким чином тільки за перший період керування містом Сергієм Надалом площі парків зменшились на 167,2 га . Це відбувалося у зв’язку з тим, що Тернопільською міською радою ухвалювались рішення, згідно з якими паркові зони передавалися для здійснення комерційної діяльності та будівництва житлових будинків. До слова, зміни у Генплан Тернополя вносяться майже щороку, хоча, згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років, – каже пані Мамчак.

Розрахунок зміни площ парків м. Тернополя

Назва парку Площа початкова, га Площа станом на кінець 2015 року, га парк Національного відродження 54 44,8983 парк ім. Т.Г. Шевченка 21 16,3436 парк «Топільче» 98 57,0804 парк «Загребелля» 630 517,5 Всього: 803 635,8 Різниця: 167,2

Громадська активістка шляхом нескладних математичних підрахунків озвучила суму збитків від діяльності влади у парках.

– Порахуємо землю у парковій зоні по ринковій ціні 10 тисяч доларів за 1 сотку. За найменшими підрахунками мінімальна сума збитків становить 167 мільйонів 200 тисяч доларів, – наводить дані власного дослідження Юлія Мамчак.

Як «втікає» земля з-під ніг тернополян

Окрім парків і зелених зон, очільниками Файного міста розроблено декілька схем, які можуть містити корупційний характер. Згідно з ними земельні ділянки комунальної власності в обхід земельних аукціонів передаються суб’єктам господарювання та фізичним особам. Ось декілька схем, які, на думку Юлії Мамчак, завдають суттєвих збитків громаді міста.

Схема №1 – інвестугоди

За першу каденцію міського голови Тернополя Сергія Надала (2011-2015 рр.) поширеними були так звані інвестиційні угоди.

– Рішенням сесії Тернопільської міської ради надавався дозвіл одному з комунальних підприємств на розроблення проєкту землеустрою щодо привабливої у комерційному плані земельної ділянки. КП за власні кошти розробило проєкт землеустрою, який після цього рішенням міської ради затверджувався і земельна ділянка передавалася у постійне користування комунальному підприємству. Останнє сплачувало земельний податок у розмірі 1% від нормативно-грошової оцінки. Після цього між комунальним підприємством, виконавчим комітетом міської ради та суб’єктом господарювання укладався так званий інвестиційний договір, який за своєю правовою природою не є інвестиційним. Згідно з цим договором суб’єкт господарювання будує на земельній ділянці, яка належить на праві постійного користування комунальному підприємству, об’єкт нерухомості. Після закінчення будівництва цей об’єкт стає власністю суб’єкта господарювання. Територіальна громада не отримує від цих оборудок практично жодної користі. Як правило, ці угоди не містять у собі навіть положення про відшкодування комунальному підприємству коштів за розроблення проєкту землеустрою та коштів, сплачених як податок на землю. За такими інвестиційними договорами забудовується центральна частина міста, зокрема ділянка зелених насаджень спецпризначення на Привокзальній площі, – розповіла Юлія Мамчак.

Громадській активістці спільно з колегами вдалося зібрати практично всю інформацію по інвестугодах. У цій схемі були залучені чотири комунальних підприємства. Беручи до уваги ціну землі, що дозволена під забудову, яка дорівнює 7 500 доларів за 1 сотку, Юлія Мамчак і тут підрахувала збитки для бюджету міста й орієнтовні суми, які могли отримати чиновники мерії у вигляді неправомірної вигоди:

– КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» – 3 інвестугоди. Загальна площа земельних ділянок, переданих комунальному підприємству, – 1,9548 га. Мінімальна сума збитків унаслідок передачі земельних ділянок за період з 2011-го – травень 2015 років становить 14 мільйонів 670 тисяч доларів.

– КП «Тернопільбудінвестзамовник» – 6 інвестугод. Загальна площа земельних ділянок, переданих комунальному підприємству, – 16,6235 га. Мінімальна сума збитків унаслідок передачі земельних ділянок – 12 мільйонів 465 тисяч доларів. Слід зазначити також, що це комунальне підприємство на папері є збитковим.

– КЖЕП «Сонячне» – 1 інвестугода. Загальна площа земельних ділянок, переданих комунальному підприємству, – 2,5618 га. Мінімальна сума збитків унаслідок передачі земельних ділянок становить 1 мільйон 920 тисяч доларів. Треба зауважити, що, за інформацією виконавчого комітету Тернопільської міської ради, КЖЕП «Сонячне» не здійснює обслуговування споруд, будинків та прибудинкових територій, а тому цьому комунальному підприємству не затверджувались фінансові плани. Отже, комунальному підприємству, яке не здійснює діяльності, чомусь виділено земельні ділянки.

– КП «Масив» – загальна площа земельних ділянок, переданих комунальному підприємству, становить 2,4302 га. Із них по двох ділянках укладено інвестугоди. По чотирьох земельних ділянках укладено договори суборенди. Мінімальна сума збитків за період з 2013-го – травень 2015 років – 1 мільйон 822 тисячі 500 доларів.

Загалом за інвестугодами, за підрахунками Юлії Мамчак, площа розданих земельних ділянок становить 23 га та 57 сотих, а мінімальна сума збитків – 17 мільйонів 677 тисяч 500 доларів.

Схема №2 – суборенда

Між комунальною установою та суб’єктом господарювання укладається договір суборенди.

– Згідно з цим договором, на земельній ділянці встановлюється об’єкт торгівлі або інший об’єкт нерухомості. Податковий кодекс визначає, що розмір плати за суборенду земельної ділянки не може бути більшим, ніж орендна плата, незалежно від цільового призначення земельної ділянки. Таким чином бюджет міста недоотримує значні кошти, оскільки, згідно з рішенням сесії Тернопільської міської ради, встановлено розмір орендної плати за розміщення та обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в розмірі від 6-ти до 12 відсотків від нормативно-грошової оцінки землі. У даному випадку суборендар сплачує лише 3% від нормативно-грошової оцінки землі. Крім того, після встановлення (будівництва) об’єкта нерухомості суб’єкт господарювання має право викупити земельну ділянку поза аукціоном, – стверджує пані Мамчак.

У даній схемі було використано відділ матеріально-технічного забезпечення Тернопільської міської ради, якому було передано 36 земельних ділянок загальною площею 0,7924 га.

– На жаль, на інформаційний запит міська рада не надала копій договорів суборенди відносно цих земельних ділянок. При підрахунках виявлено, що у разі передачі земельних ділянок у суборенду мінімальна сума збитків становитиме 592 тисячі 500 доларів, – каже Юлія Мамчак.

Схема №3 – сервітути

Стосовно земельних ділянок укладаються договори сервітутів.

– Земельним кодексом України право земельного сервітуту визначається як право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою. Земельний сервітут встановлюється за домовленістю між власниками сусідніх земельних ділянок на підставі договору. У разі недосягнення сторонами домовленості щодо встановлення сервітуту, спір вирішується судом. Отже, землекористувачі, що не є власниками земельної ділянки, не можуть бути стороною у договорі про встановлення сервітутів. Як приклад, можна привести укладання договору особистого строкового сервітуту між Тернопільською міською радою та КП «Тернопільбудінвестзамовник». За найменшими підрахунками у період з 2012-го по 2019 рр. мінімальна сума збитків становить 15 мільйонів доларів, – каже громадська активістка.

Схема №4 – «МАФізація»

По всьому місту – в центрі, парках та зелених зонах – встановлюються тимчасові споруди для ведення підприємницької діяльності.

– За документальне оформлення тимчасової споруди, видачу паспорта прив’язки та його голосування на сесії ТМР «під ключ» чиновники мерії просять близько 8 000 доларів. Згідно з відповіддю міської ради на інформаційний запит, кількість виданих паспортів прив’язок тимчасових споруд у 2012-2018 роках становить 888 штук. Мінімальна вартість отриманої вигоди 1 мільйон 800 тисяч доларів. Це призвело до знищення зелених зон при залитті фундаменту під «тимчасовою» спорудою, – стверджує наша спірозмовниця.

Схема №5 – отримання землі під приводом парку

Зовсім нещодавно відбулася передача землі згаданому вище КП «Тернопільбудінвестзамовник» під приводом парку. «Номер один» неодноразово вже піднімала тему садівничого товариства «Ювілейне». У 1967 році рішенням виконкому Тернопільської міської ради йому було надано земельну ділянку площею 24,16 га для закладання колективного саду без зазначення терміну користування. Було складено акт про відведення землі в натурі з визначенням меж. Наявні рішення органу місцевої влади та акт про відведення землі підтверджують правомірність отримання у постійне землекористування на умовах законодавства Союзу РСР і Української РСР, що діяло на той час. Правомірність постійного користування земельними ділянками садівництвом за цільовим призначенням підтвердив Господарський суд Тернопільської області, Львівський апеляційний суд, Вищий господарський суд України та Верховний суд України. Зазначене також підтверджується довідкою управління земельних ресурсів у Тернополі про кількість та якісні характеристики земельної ділянки. У 2007-2008 роках, згідно з рішеннями сесії міськради, з користування садів товариства було вилучено 8,74 га на користь ТОВ «Ровекс» і виплачено компенсацію 120 членам садівництва, які провадили свою діяльність на одній із двох ділянок товариства.

На сьогоднішній день 230 членів садового товариства користуються 15,26 га землі, що підтверджується довідкою форми 6-ЗЕМ. Землекористувачі доглядають за ділянкою та сплачують земельний податок. Садівники «Ювілейного» довгі роки добивалися приватизації своїх земельних ділянок і постійно натикалися на глуху стіну нерозуміння і небажання вирішити це питання чиновниками та навіть народними обранцями у владних інституціях. Скільки не говорили, а приватизації немає. Це один із показових прикладів безуспішності приватизації землі.

– У жовтні 2018 року на сесії ТМР ухвалюють рішення про створення рекреаційної зони (парку) за адресою вул. Київська – Тарнавського площею до 10,5 га. А у квітні 2019-го – ще два рішення про надання дозволу на складання проєкту землеустрою для земельної ділянки площею до 4 га під будівництво багатоквартирних житлових будинків із приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Київська та про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою для земельної ділянки площею до 2 га за адресою вул. Київська КП фірмі «Тернопільбудінвестзамовник» за рахунок земель, не наданих у користування та не переданих у власність. Якщо говорити про рішення, що стосується відведення земельної ділянки КП «Тернопільбудінвестзамовник», то виникає цілком закономірне запитання до міської ради, чи законне воно. Адже, згідно з Земельним кодексом України, передача земельних ділянок комунальної власності здійснюється шляхом продажу, і винятку для комунальних підприємств не існує, – заявляє Юлія Мамчак.

Згідно з рішеннями мерії стає зрозуміло, що розділяють земельну ділянку, на якій здійснює свою діяльність садове товариство. Що цікаво, ці проєкти рішень було внесено з голосу наприкінці сесії. Це звична практика нинішньої влади Тернополя – проблемні питання вносити з голосу і залишати на кінець сесії, коли сесійну залу вже покинули громадські активісти та журналісти.

– Із 15,26 забраних у дачників гектара, згідно з проєктом, заплановано до 10,5 га для облаштування парку. Отож уже на 6 гектарів надано дозвіл на складання проєкту землеустрою для подальшого зведення багатоповерхівок. Мінімальна сума збитків внаслідок передачі даної земельної ділянки під забудову становить 4 мільйони 500 тисяч доларів, – підрахувала наша співрозмовниця.

Крім того, на сесії від 5 квітня 2019 року було проголосовано рішення «Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,9768 га за адресою вул. Білецька,11 КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя». Згідно з цим рішенням дане комунальне підприємство отримало дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для обслуговування будівель та споруд із розташуванням відкритого дворівневого паркінгу для легкових автомобілів, зменшивши таким чином парк імені Тараса Шевченка ще на 0,9768 га. Мінімальна сума збитків внаслідок передачі даної земельної ділянки, за підрахунком громадської активістки, становить 735 тисяч доларів.

Також варто згадати про знищення потенційного скверу площею 0,39 га на вул. Миру. Про доцільність присвоєння ділянці статусу парку-пам’ятки садово- паркового мистецтва свідчить відповідне наукове обґрунтування. У ньому сказано, що на даній території росли особливо цінні й декоративні породи дерев та кущів. На даний момент 50-літні дерева (срібна сосна і багато інших) знищені, причому мешканці Тернополя, незважаючи на чисельні акції протесту, нічого не змогли вдіяти.

– Внаслідок рішення сесії від 30 березня 2012 року землю віддали в оренду на 10 років з подальшими документами під будівництво за схемою №2, проте його було втілено аж у 2019 році. Мінімальна сума збитків внаслідок передачі даної земельної ділянки під забудову становить 292 тисячі 500 доларів, – каже Юлія Мамчак.

Склавши докупи усі «схеми», виходить, що сумарна кількість збитків, завданих Тернополю керівництвом міста, становить як мінімум 219 мільйонів 197 тисяч 500 доларів. Адже цілком ймовірно, що у розрахунках не враховані й інші факти зловживань, які цілком можуть мати місце по інших земельних ділянках у місті.

Громадська активістка свої дослідження направила до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Територіального управління державного бюро розслідувань (ДБР) у надії, що ці поважні державні установи проведуть перевірку вказаних фактів, щоби з’ясувати, чи не містять вони ознак корупції посадових осіб Тернопільської міської ради та комунальних підприємств. І в разі виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відомості про нього до ЄРДР та розпочати досудове розслідування.

Іван Білий



