Де можна придбати ялинку у Тернополі. Список адрес

До 10 січня 2020 року практично у всіх мікрорайонах міста тернополяни матимуть можливість придбати ялинки. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради, – повідомляють у міській раді.

👉Перелік адрес, де можна придбати ялинки:

🔹вул. 15 Квітня (біля буд. №23);

🔹бульвар С. Петлюри (навпроти магазину «Сільпо»);

🔹вул. Київська (біля будинку побуту);

🔹проспект Злуки (біля буд. №1);

🔹 вул. Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»);

🔹вул. Гетьмана І.Мазепи (майданчик біля буд. №2);

🔹перехрестя вулиць Миру – Дружби;

🔹вул. Карпенка (біля магазину «АТБ – маркет»);

🔹вул. С.Будного (біля магазину «АТБ – маркет»);

🔹вул. Генерала Шухевича (навпроти буд. №24);

🔹проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);

🔹 перехрестя вулиць Лесі Українки – Клима Савури;

🔹вул. Слівенська (біля магазину «Прогрес»);

🔹вул. Бродівська (площадка біля верхнього тунелю);

🔹вул. Живова (біля ТЦ «Орнава»).