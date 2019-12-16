Де можна придбати ялинку у Тернополі. Список адрес
До 10 січня 2020 року практично у всіх мікрорайонах міста тернополяни матимуть можливість придбати ялинки. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради, – повідомляють у міській раді.
👉Перелік адрес, де можна придбати ялинки:
🔹вул. 15 Квітня (біля буд. №23);
🔹бульвар С. Петлюри (навпроти магазину «Сільпо»);
🔹вул. Київська (біля будинку побуту);
🔹проспект Злуки (біля буд. №1);
🔹 вул. Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»);
🔹вул. Гетьмана І.Мазепи (майданчик біля буд. №2);
🔹перехрестя вулиць Миру – Дружби;
🔹вул. Карпенка (біля магазину «АТБ – маркет»);
🔹вул. С.Будного (біля магазину «АТБ – маркет»);
🔹вул. Генерала Шухевича (навпроти буд. №24);
🔹проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);
🔹 перехрестя вулиць Лесі Українки – Клима Савури;
🔹вул. Слівенська (біля магазину «Прогрес»);
🔹вул. Бродівська (площадка біля верхнього тунелю);
🔹вул. Живова (біля ТЦ «Орнава»).