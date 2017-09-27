Активісти проконтролюють, щоб тернопільські сепаратисти не уникнули покарання

Про це йдеться у заяві активістів Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану:

Минуло майже два роки як співробітники УСБУ в Тернопільській області затримали братів-сепаратистів. В суді першої інстанції їх обвинувачено у державній зраді, сприянні діяльності терористичних організацій, фінансуванні тероризму, вербуванні осіб для вчинення терористичних актів, публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу.

Вироком суду засуджено одного з них до 14 років, а іншого – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна кожного.

Засуджені сепаратисти скористались правом апеляції. В липні 2016 року Апеляційний суд Тернопільської області скасував попереднє рішення та направив справу на новий розгляд. 29 вересня, 11:00 годині в Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області буде повторно розглядатися справа тернопільських сепаратистів, братів Лужецьких. Звертаємося до патріотичних громадських організацій, представників засобів масової інформації з проханням прийти на судове засідання, щоб негідники, які вербували українців в ополчення ЛНР/ДНР понесли реальне покарання, – йдеться у заяві.