У Тернопільському міськрайонному суді розглядатимуть справи за злочини проти держави

29 вересня 2017 року у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області відбудеться розгляд кримінальних проваджень щодо злочинів проти держави.

Так, об 11 год. колегія суддів у складі суддів: Дзюбановського Ю.І. (головуючий), Дзюбича В.Л. та Базана Л.Т. продовжиться розгляд кримінального провадження №607/16616/14-к, порушеного проти Дмитра та Ярослава Л., обвинувачених за статтями 258-3, 258-4, 258-5, 109, 110, 111 КК України (державна зрада, посягання на територіальну цілісність України та заклики, спрямовані на захоплення державної влади, створення терористичної групи, фінансування тероризму).

Як було встановлено, брати Л. вербували чоловіків воювати на стороні терористичних угрупувань ДНР та ЛНР.

0 12 год. колегія суддів у складі суддів: Багрій Т.Я. (головуючий), Базан Л.Т., Кунцьо С.В. продовжиться розгляд кримінального провадження №607/4186/17, порушеного проти Віталія Д., якому досудовим слідством інкримінується створення терористичної організації (ст. 258-3 КК України).

О 12.45 год. продовжиться розгляд кримінального провадження № 607/491/17, порушеного проти Олега Ш. Досудовим слідством йому пред’явлено обвинувачення у створенні терористичної організації (ст. 258-3 КК України). Справа слухається колегією під головуванням судді Багрія Т.Я. Та суддів Базана Л.Т. і Кунця С.В.