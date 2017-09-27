Через вибухи під Вінницею в Тернополі транспортний колапс. Про це повідомляє сайт ТСН. Люди масово здають квитки на потяги.

У місті через надзвичайну ситуацію у Вінницькій області, де тривають вибухи на військових складах, скасували рух поїздів – люди масово здають квитки і шукають інші способи виїхати з міста.

На міському вокзалі перебувають сотні людей, багато хто з них повертають квитки у касу.

До того ж біля приміщення вокзалу з’явилися нелегальні маршрутки, які пропонують поїздки за маршрутами скасованих поїздів, проте деруть з людей втридорога. Наприклад, доїхати до Києва коштує 500 гривень.