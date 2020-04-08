14:26 | 8.04.2020
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“Але цього замало”: усі екіпажі “швидких” у Тернополі повністю забезпечені захисними екранами для обличчя

Irena 0 Views Прокоментуй!
Завдяки волонтерам, усі екіпажі “швидких” у Тернополі повністю забезпечені захисними екранами для обличчя. 
 
  • 17 екіпажів по три особи в екіпажі отримали захисні екрани обличчя. Але цього замало! Порадившись з лікарями, я зрозумів, що такий захист повинен бути у кожного особисто, – зазначає волонтер Назар Хамуляк. – Тому маю нову заявку від Тернопільської станції «Центр екстреної медичної допомоги, медицини та катастроф». Кількість лікарів – 91 людина, фельдшерів – 170. Разом 261. 51 – вже отримали. Отже потрібно виготовити ще 210 штук.

    І все було б добре, якби не було так погано. Охочих підприємців підтримати ініціативу наразі мало — лише 6 осіб.

  • Суму, котру зібрав, вистачить на 50 екранів для медиків міста, – продовжує волонтер. – При такому замовленні хлопці навіть не запускатимуть виробництво і я їх розумію, виробнича потужність 400 шт./в день. 
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  • ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ звертаюсь знову до вас – ПОТРІБНІ КОШТИ! Я зараз також без роботи – карантин. Вже виїздив все дизпаливо, яке було в баку, коли налагоджував виробництво та коли розвозив першу партію в 300 шт. ПРОШУ ВАС телефонуйте 067 727 07 57, я Вам особисто пояснюватиму всі тонкощі та труднощі виробничого процесу. ЯКЩО ВАМ ТАК КОМФОРТНО – МИ РАЗОМ МОЖЕМО оплатити, виготовити, зібрати їх докупи і розвезти! Без Вас зараз нічого не вийде! – закликає Назар Хамуляк.

    Номер телефону до Назара: 067 727 07 57 
    Картка для перерахунку: 5168 7427 1287 5057 (Хамуляк Наталія Миколаївна)
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