Алкоголь і пакетик із кристалічною речовиною: чим закінчилася нічна поїздка на електросамокаті в Тернополі



Уночі на вулиці Текстильній у Тернополі патрульні зупинили 45-річного чоловіка, який керував електросамокатом у темну пору доби без світловідбиваючих елементів та захисного спорядження.

Під час спілкування з кермувальником інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Dräger. Результат — 0,43 проміле алкоголю.

Однак на цьому перевірка не завершилася. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка сліп-пакет із кристалічною речовиною, яка, ймовірно, має наркотичне походження.

На кермувальника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння, а також за ст. 152 КУпАП — порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів.

Для встановлення всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Походження та склад виявленої речовини встановлюватимуть у межах подальших слідчих дій.