Екологи виявили витоки стічних вод під Тернополем: походження стоків встановлюють

На Тернопільщині виявили скиди стічних вод на землю: відібрали проби ґрунту

У селі Ангелівка Байковецької громади зафіксували витоки стічних вод, які потрапляють на рельєф місцевості. Наразі фахівці перевіряють, чи спричинили вони забруднення земель.

Обстеження території провели спеціалісти Державної екологічної інспекції у Тернопільській області після звернення громадян.

На вулиці Підволочиське Шосе, навпроти будинку №1, екологи виявили витік із труби, прокладеної під дорогою. Стічні води потрапляють у рів та поширюються далі по місцевості.

Ще один витік зафіксували на вулиці Заозерній, нижче будинку №3. З труби вода надходить у яр, а звідти — до бетонованого резервуара, який є частиною колишніх очисних споруд. Походження стоків наразі встановлюють.

Щоб з’ясувати, чи є забруднення ґрунту, фахівці відібрали відповідні проби. Їх досліджують у лабораторії.

Екоінспекція вже звернулася до Байковецької сільської ради з вимогою вжити заходів для припинення несанкціонованих скидів, ліквідації їхніх наслідків та недопущення подібних випадків надалі.

Якщо лабораторні дослідження підтвердять забруднення земель, Інспекція обіцяє вжити відповідних заходів реагування згідно із законодавством.