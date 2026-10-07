💥 Небезпечна знахідка на подвір’ї

У Чорткові на території приватного домогосподарства виявили артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни.

6 жовтня піротехніки ДСНС вилучили боєприпас та знищили його у встановленому порядку.

⚠️ Минуло понад 80 років, але такі знахідки досі становлять небезпеку. Якщо натрапили на предмет, схожий на боєприпас, — не торкайтеся і не переміщуйте його.

📞 Відійдіть на безпечну відстань та телефонуйте 101 або 102.