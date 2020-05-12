Американська мрія Олександра Миханця з Тернопільщини, або Про те, як отримати грант на навчання в престижному коледжі США

Сашкові – 16. Ще донедавна він був учнем ЗОШ I–III ст. №7 міста Чорткова, а буквально днями стало відомо, що юнак виборов право навчатися в престижному американському приватному коледжі The Lawrenceville School.

Хлопець активний, тямущий, цікавий до всього, на «ти» з англійською та сучасними ІТ-комунікаціями. Чортківська міська рада, якій креативності також не позичати, час від часу залучала Олександра до організації і проведення в районному центрі молодіжних заходів. На одному з таких майданчиків, який був присвячений можливостям навчання в Україні і за кордоном, Сашко побачив відеозвернення про Ukraine Global Scholars – міжнародну благодійну фундацію, яка сприяє обдарованим українським школярам-старшокласникам у вступі в імениті навчальні заклади США та навчання там за грантові кошти.

– Я розцінив це як щось неймовірне – вчитися в коледжі світового рівня, здобути освіту міжнародного зразка, щоб згодом застосувати отримані знання і досвід в Україні. Ця патріотична ідея мене настільки захопила, що я того ж вечора обшукав усі джерела інформації про цю програму, – ділиться враженнями юнак на ФБ-сторінці Ukraine Global Scholars.

Уточнює: остаточно відкинув усі вагання після того, як почув відеоаргументи Ольги Василів – тернополянки, яка на той час вже була в команді UGS і здобувала освіту в США за кошти програми, а перед тим навчалася в ЗОШ I–III ст. №3 міста Тернополя. Ольга переконала Олександра остаточно, і він зважився…

Отож, стверджує Сашко, літо 2019-го стало в його житті найкращим. Пройшовши необхідну онлайн-реєстрацію на сайті Ukraine Global Scholars та покроково виконавши всі завдання винятково англійською мовою і з мінімальною кількість помилок, він врешті представив UGS свою життєву історію, в якій – позиція, власне, бачення й оцінки, прагнення, аргументи й мотиви тих чи інших вчинків. Довгоочікуваний електронний лист зі словами «Так, саме ти в когорті UGS 2019» окрилив хлопця. Після цього, розповідає Олександр, упродовж шести тижнів була надзвичайно цікава, хоча й нелегка, онлайн-школа з підготовки до іспитів, необхідних для вступу, літній табір для «новобранців» UGS і домашні завдання, які треба було виконати ретельно, вчасно та правильно. Вирішальний етап – інтерв’ю з участю представників фундації. І ось нещодавно на офіційній сторінці Ukrainе Global Scholars з’явилася інформація про те, що група старшокласників з України поповнила ряди студентства коледжів та університетів США, а також приватних шкіл-пансіонатів. Олександр Миханцьо вступив у навчальний заклад, який сам обрав, – The Lawrenceville School. За програмою UGS цього року стали студентами навчальних закладів США ще двоє молодих тернополян – Марта Базюк та Андрій Роман.

Юлія Лемеш, член правління фундації Ukraine Global Scholars, зазначає, що ця благодійна організація заснована п’ять років тому українськими випускниками престижних закордонних навчальних закладів, які тепер хочуть допомогти своїм талановитим землякам з невеликих міст і сіл України здобувати освіту міжнародного рівня за повної фінансової підтримки з боку цих навчальних закладів. Такою можливістю за час діяльності UGS вже отримали можливість скористатися 80 українських школярів на грантові $20 млн. «Фонд надає доступ до найкращої західної освіти учням 9–11 класів українських шкіл, щиро бажаючи, щоб в Україні зростало нове покоління лідерів, здатних вивести Україну на якісно інший рівень розвитку, запровадження міжнародного досвіду, тенденцій та технологій», – стверджує пані Юлія.

Навчаючись у коледжах і університетах США та країн Західної Європи, літні стажування учасники когорти UGS проходять у найкращих і найпрогресивніших компаніях України, де згодом в основному і працевлаштовуються. Заяву на участь у програмі на початку календарного року може подати кожен український школяр чи школярка, які нині навчаються у 8-11 класах ЗОШ, на сайті фонду. Обов’язкові тестування з англійської мови і математики. Черговий набір цього року завершився 15 квітня.

Одна з обов’язкових умов участі в програмі UGS – повернення молодих фахівців після навчання в Україну, праця для її блага і цивілізаційного поступу.

Ганна МАКУХ